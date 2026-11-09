Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Özdemir, Atatürk'ü 88. yıl dönümünde andı - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Özdemir, Atatürk'ü 88. yıl dönümünde andı

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Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Özdemir, Atatürk\'ü 88. yıl dönümünde andı
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Özdemir, mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 88. yılında saygı, minnet ve özlemle andığını belirtti.

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 88'inci yıl dönümünde sevgi, saygı, rahmet, minnet ve hiç dinmeyen bir özlemle anıyor; aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum" ifadelerini kullandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 88. yılında saygı, minnet ve özlemle andı.

Özdemir, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"'En büyük mirasım' dediği Türkiye Cumhuriyeti'ni bizlere armağan eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 88'inci yıl dönümünde sevgi, saygı, rahmet, minnet ve özlemle anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz.

Atatürk, halkın umudunu yitirdiği bir dönemde, yokluklar ve imkansızlıklar içinde milletine güvenerek kurtuluş mücadelesini başlatmış; Cumhuriyet'i kurarak bizlere özgür, bağımsız ve onurlu bir gelecek armağan etmiştir. Atatürk'ün liderliği, zaferlerle sınırlı kalmamış; yıkılmış bir imparatorluğun ardından yeniden ayağa kalkan bir milletin geleceğini şekillendirmiştir. En umutsuz anlarda halkına inanç ve cesaret aşılamış, karşılaşılan tüm engellere rağmen mücadelesinden vazgeçmemiş, ileri görüşlülüğü ve sarsılmaz iradesiyle bağımsız, özgür ve çağdaş bir ülkenin doğuşuna öncülük etmiştir.

Atatürk'ün mücadelesi yalnızca bir bağımsızlık mücadelesi değil; aynı zamanda aklın, bilimin, çağdaşlığın, eşitliğin ve özgürlüğün mücadelesidir. Bir milletin geleceğinin eğitimle, bilimle, üretimle ve çağdaş değerlerle şekilleneceğine inanan Atatürk; gençlere güvenmiş, kadınlara çeşitli haklar kazandırmış, çocuklara aydınlık yarınların umudunu emanet etmiştir. Atatürk, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine öncülük ederken sergilediği cesaret, kararlılık ve askeri dehasıyla, tüm dünyanın da saygı duyduğu, tarihe yön veren bir liderdir.

'Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir' sözünde ifade ettiğin gibi, seni anlamanın ve yaşatmanın yolunun fikirlerine sahip çıkmaktan geçtiğini biliyoruz. Gösterdiğin yolda yürüyor, emanet ettiğin Cumhuriyet'i korumak, değerlerini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 88'inci yıl dönümünde bir kez daha sevgi, saygı, rahmet, minnet ve hiç dinmeyen bir özlemle anıyor; aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum."

Kaynak: ANKA
Antalya Büyükşehir BelediyesiMustafa Kemal AtatürkBüşra Özdemir10 KasımGüncelSon Dakika

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