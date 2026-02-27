Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Özdemir Korkutelililerle İftarda Bir Araya Geldi - Son Dakika
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Özdemir Korkutelililerle İftarda Bir Araya Geldi

27.02.2026 11:57  Güncelleme: 13:12
Antalya Korkutelililer Derneği’nin geleneksel iftar yemeğine katılan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Büşra Özdemir, “Bu sofralarda sadece bir iftar yemeğinin değil aynı zamanda ortak kültürün, değerlerin ve hemşerilik bilincinin de paylaşıldığını” söyledi. Özdemir, “Korkutelililerin emeği şehrimize büyük değer katıyor” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Büşra Özdemir, Antalya Korkutelililer Derneği'nin düzenlediği geleneksel iftar yemeğine katıldı. Özdemir, "Korkutelililer Derneği'miz gibi köklerine sahip çıkan, kültürünü yaşatan ve dayanışmayı büyüten yapılar toplumsal birlikteliğimizin yapı taşlarıdır" diye konuştu.

Antalya Korkutelililer Derneği, ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği geleneksel iftar yemeğinin dördüncüsünü gerçekleştirdi. İftara Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Büşra Özdemir'in yanı sıra Antalya Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Antalya Korkutelililer Derneği Başkanı Adnan İmirgi, Antalya Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve kaymakamları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve dernek üyeleri katıldı.

Dernek Başkanı İmirgi'ye teşekkür

İftar programında oruçlar açıldı, dualar edildi. Ramazan ayının rahmetinin ve bereketinin hissedildiği iftar sofrasında Korkutelililerle birlikte olmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Özdemir, Korkutelililer Derneği'nin köklerine sahip çıkan, kültürünü yaşatan ve dayanışmayı büyüten bir oluşum olduğunu söyledi.

Korkutelililerin varlığının ve emeğinin şehre büyük bir değer kattığını dile getiren Özdemir, Dernek Başkanı Adnan İmirgi ve katkı sunan herkese teşekkür etti.

"Antalya'nın her köşesinde dayanışma ruhu var"

Özdemir, "Her etkinliğinizde, her davetinizde sizlerin yanında olan, sizleri çok seven hemşeriniz Muhittin Başkanımız burada olmayı, sizlere hitap etmeyi çok isterdi. Bilin ki gönlü, güzel dilekleri sizlerle. Ramazan ayı yardımlaşmanın, paylaşmanın ve hoşgörünün ayı. Bugün aynı sofrada buluşmak, gönüllerimizi birleştirmek, kardeşliğimizi büyütmek demek. Biz bugün bir iftar yemeğini değil aynı zamanda ortak kültürümüzü, değerlerimizi ve hemşerilik bilincimizi de paylaşıyoruz. Antalya farklı kültürlerin, farklı hikayelerin kardeşçe birlikte yaşadığı bir şehir ve bu güzel şehrin her köşesinde dayanışma ruhu var. Bu mübarek ayın sofralarımıza bereket, gönüllerimize huzur, işlerimize hayır getirmesini diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

