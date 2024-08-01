Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlere Güneş Enerjisi Eğitimi Veriyor

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, gençlere yenilenebilir enerji sektöründe istihdam imkanı sunarak iş gücüne katılımlarını sağlamak için başlattığı Güneş Okulu Projesi kapsamında uygulamalı eğitimler başladı. Katılımcı gençlere, güneş panelleri kurulumu, bakımı ve onarımı eğitimleri veriliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yürütücüsü olduğu, Avrupa Birliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İŞKUR destekli 'Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı Operasyonu Hibe Programı' (NEET PRO) kapsamında hayata geçirilen 'Güneş Okulu' projesinde katılımcı gençler, uygulamalı eğitimlere başladı. Büyükşehir Belediyesi Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi'nde kurulan alanda, 170 gence uygulamalı eğitim veriliyor.

Uygulamalı mesleki eğitimler

12 gün sürecek eğitimlerde katılımcılara Güneş Panelleri ve Fotovoltaik Sistemleri Kurulumu, Bakımı ve Onarımı kursu verilecek. Yenilenebilir enerji alan öğretmeni Bayram Alioğlu, sektöre nitelikli eleman kazandırma hedefiyle eğitimlere başladıklarını söyleyerek, "İki grup halinde 12 gün sürecek mesleği eğitimlere başladık. Alanda beş tane santral istasyonu kuruldu. Eğitmenler tarafından düzleme, şıngıl çatı, kiremit çatı, ahşap ve konstrüksiyon üzerine yapılan panel montajı uygulamaları gösteriliyor. Öğrencilerin el becerilerini geliştirerek, sektöre yeteneklerini sergileyebilecekleri nitelikli eleman kazandırmak istiyoruz" dedi.

170 genç, 12 gün eğitim alacak

Büyükşehir Belediyesi AB İlişkileri ve Proje Şube Müdürü Güliz Yaman, 15-29 yaş aralığında gençlerin yenilenebilir enerji sektöründe istihdam edilebilmesi için başlatılan projede, teorik eğitimin ardından uygulamalı eğitimlere başlanıldığını belirterek, "Uygulamalı eğitimleri de başarıyla tamamlayan gençlere üniversite onaylı sertifika verilecek. Gençlerimizin buradan nitelikli eleman olarak yetişerek, temiz enerji sektöründe istihdama katılmaları için çalışıyoruz" diye konuştu.

Eğitime katılan gençler, duygularını şu szölerle dile getirdi:

-Melek Çelik: "Çocuğumla ilgilendiğim için uzun süredir çalışma hayatından uzaktım, tesadüfen bu projeyi gördüm ve ilgimi çekti. Kendimi farklı alanlarda geliştirmek istedim ve başvurdum. Online eğitim ve sınavlardan sonra uygulamalı eğitim almaya hak kazandım. Bu sektörde bilgi ve tecrübe kazanıp ilerlemek istiyorum. Bu şansı biz gençlere tanıdığı için Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim."

-Şerife Bera Ertekin: "Büyükşehir Belediyesi bizleri GES sektöründeki firmalarla buluşturdu ve iş koşulları hakkında bilgi aldık. Güneş Okulu hem okumayan hem de iş bulamayan gençler için iyi bir fırsat, bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Eğitimi tamamlayınca sektördeki firmalarla görüşme yapıp işe başlamak istiyorum."