Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer gözaltına alındı
Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer gözaltına alındı

05.05.2026 13:28
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET Şirketi'ne yönelik soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Altın Portakal Film Festivali, Piyano Festivali gibi organizasyonları üstlenen Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET'e yönelik soruşturma kapsamında; aralarında iş insanlarının da olduğu 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 34 şüpheliden 27'si gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'sinin cezaevinde, 2'sinin yurt dışında olduğu, 3'ünün yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Şüpheliler arasında; 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturması kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılıp tutuklanan Muhittin Böcek, sağlık sorunları nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat olan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve ANSET'in eski genel müdürü Cansel Tuncer de yer alıyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından pazar günü adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden 14'ü tutuklandı. 11 şüpheli serbest bırakılırken, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

TABURCU EDİLDİ, GÖZALTINA ALINDI

Gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında yer alan Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve eski ANSET Şirketi Genel Müdürü Cansel Tuncer, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından bugün taburcu edildi. Tuncer ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülürken, hastanenin özel güvenlik amiri Koray Yiğit, gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı. Sivil kadın polis memurunun koluna girdiği Cansel Tuncer, sivil ekip aracıyla Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

113 MİLYON 426 BİN LİRALIK KAMU ZARARI

'İhaleye fesat karıştırma', 'Rüşvet', 'Suç olan gelirin aklanması' suçlamaları yöneltilen şüpheliler arasında suçtan elde edilen geliri aklama amaçlı para geçişleri tespit edildiği, 113 milyon 426 bin TL'lik kamu zararına sebep olunduğu belirtildi.

Haber- kamera: İrem BAŞDAŞ- Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

Kaynak: DHA

