Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı için 'Kurban Yakalama Timi' kurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı için 'Kurban Yakalama Timi' kurdu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi 'Kurban Yakalama Timi' kurarak kaçan kurbanlıkların zarar görmeden yakalanmasını sağlamayı hedefliyor. Tim, hayvanat bahçesi içerisinde gerçekleştirdiği tatbikatlarla göreve hazır hale geldi. Vatandaşlar, kaçan kurbanlıkları yakalamak için kurban yakalama timinden yardım isteyebilecek.

10.06.2024 13:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında, kaçan kurbanlıklar için 'Kurban Yakalama Timi' kurdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi 'Kurban Yakalama Timi' kurdu. Ekipler, kaçan kurbanlıkların zarar görmeden yakalanmasına yönelik hayvanat bahçesi içerisinde tatbikat gerçekleştirdi. Aralarında veteriner hekimin de bulunduğu 7 kişilik tim, uyuşturucu iğne atılan tüfek ve kementle tatbikat yapıp, bayram süresince kaçan kurbanlıkları yakalamak için göreve hazır hale geldi. Vatandaşlar 332 22 33 numaralı telefonu arayarak, kurban yakalama timinden yardım isteyebilecek.

'HAZIR KITA BEKLEYECEĞİZ'

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Sorumlu Veteriner Hekimi İsmail Zeybek, "Kurban yakalama timimiz, hayvanlar kaçtığı esnada, biz anestezi ekibi olarak iğneyi atarız ve sakinleşmesini sağlarız. Bunun dışında hazır kıta olarak 4-5 arkadaşımızı görevlendirdik. Bunlar yakalama ve muhafaza altına alma esnasında bize yardımcı olacak" dedi.

Arazi şartlarının hayvanın yakalanmasında etkili olduğunu belirten Zeybek, "Geçen sene bir hayvanı yakalama durumu ormanlık alanda olduğu için saatlerce efor harcanmıştı. Biraz zorlandık ama onun dışında bahçe ve ağıl gibi yerlerde olduğunda hayvana yaklaşamadıkları durumda vatandaşlar bizi çağırıyor. Biz de anesteziyle sakinleştirip, yakaladıktan sonra kesim için yardımcı oluyoruz" diye konuştu.

Bayram süresince Zabıta Dairesi Başkanlığında çalışan personel de görev başında olacak. Ekipler, bayram öncesi özellikle arife günü açık yiyecek ve içecek üretimi ve satışını gerçekleştiren iş yerlerinde denetimlerini sıklaştıracak. Kurban Bayramı'nda vatandaşlardan gelen şikayetlere de müdahale edilecek.

Kaynak: DHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Hayvanat Bahçesi, Kurban Bayramı, Antalya, Kurban, Bahçe, Hayvan Hakları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı için 'Kurban Yakalama Timi' kurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:48 Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor Taraflar arasında misilleme savaşı başladı Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Taraflar arasında misilleme savaşı başladı
10:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sinan Ateş’in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli’den ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli'den ilk yorum
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
07:46 Beştepe’deki zirveden çarpıcı detay Erdoğan, Akşener’e “Sizce seçimi neden kaybettik“ diye sormuş Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
10:30 Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor
10:20 Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı
10:07 Kısa çalışma ödeneği yönetmeliğinde değişiklik yapıldı Kısa çalışma ödeneği yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
09:52 Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor
09:51 Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti
09:41 Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü
09:38 Herkes onu konuşuyor Ali Koç’un arkasına geçen Yellow’un yaptıklarına bakın Herkes onu konuşuyor! Ali Koç'un arkasına geçen Yellow'un yaptıklarına bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 11:04:18. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı için 'Kurban Yakalama Timi' kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement