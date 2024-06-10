Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı için 'Kurban Yakalama Timi' kurdu

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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında, kaçan kurbanlıklar için 'Kurban Yakalama Timi' kurdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi 'Kurban Yakalama Timi' kurdu. Ekipler, kaçan kurbanlıkların zarar görmeden yakalanmasına yönelik hayvanat bahçesi içerisinde tatbikat gerçekleştirdi. Aralarında veteriner hekimin de bulunduğu 7 kişilik tim, uyuşturucu iğne atılan tüfek ve kementle tatbikat yapıp, bayram süresince kaçan kurbanlıkları yakalamak için göreve hazır hale geldi. Vatandaşlar 332 22 33 numaralı telefonu arayarak, kurban yakalama timinden yardım isteyebilecek.

'HAZIR KITA BEKLEYECEĞİZ'

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Sorumlu Veteriner Hekimi İsmail Zeybek, "Kurban yakalama timimiz, hayvanlar kaçtığı esnada, biz anestezi ekibi olarak iğneyi atarız ve sakinleşmesini sağlarız. Bunun dışında hazır kıta olarak 4-5 arkadaşımızı görevlendirdik. Bunlar yakalama ve muhafaza altına alma esnasında bize yardımcı olacak" dedi.

Arazi şartlarının hayvanın yakalanmasında etkili olduğunu belirten Zeybek, "Geçen sene bir hayvanı yakalama durumu ormanlık alanda olduğu için saatlerce efor harcanmıştı. Biraz zorlandık ama onun dışında bahçe ve ağıl gibi yerlerde olduğunda hayvana yaklaşamadıkları durumda vatandaşlar bizi çağırıyor. Biz de anesteziyle sakinleştirip, yakaladıktan sonra kesim için yardımcı oluyoruz" diye konuştu.

Bayram süresince Zabıta Dairesi Başkanlığında çalışan personel de görev başında olacak. Ekipler, bayram öncesi özellikle arife günü açık yiyecek ve içecek üretimi ve satışını gerçekleştiren iş yerlerinde denetimlerini sıklaştıracak. Kurban Bayramı'nda vatandaşlardan gelen şikayetlere de müdahale edilecek.