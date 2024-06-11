Antalya Büyükşehir Belediyesi Kurbanlık Satış Alanlarında İlaçlama Yapıyor

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçede kurbanlık satış alanlarında periyodik ilaçlama yapıyor. Bayram boyunca ekipler, kesim noktalarında da hijyen nöbetinde olacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, bayram öncesi kurbanlık hayvan satış noktalarında haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıyor. Çalışmalar, 19 ilçede belirlenen 131 satış noktasında ilçe belediyeleri ile koordineli bir şekilde sürdürülüyor. Bu faaliyetler ile vektör özelliği taşıyan canlıların üremesi engellenerek, vatandaşların kurban alım satım işlemlerini sağlıklı bir ortamda yapmaları sağlanıyor. İlaçlama ekipleri bayram boyunca 19 ilçede belirlenen 186 kesim noktasında vektörle mücadelesine devam edecek.

Öncelik halk sağlığı

Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürü Mesut Çınar, sürdürülen mücadele ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Antalya genelinde sürdürdüğümüz mücadele ile satış noktalarında alım satım yapacak vatandaşlarımızı ve kurbanlık hayvanları rahatsız edecek haşerelerin çoğalmalarını önlemeye çalışıyoruz. Yol kenarlarında yer alan özel satış alanlarında da ilaçlamalarımızı yapıyoruz. Şu ana kadar etkin bir mücadele gerçekleştirdik. Kurban Bayramı öncesi ve bayram boyunca mücadelemiz devam edecek. Kurban kesim sonrası sakatat ve buna benzer kurban artıklarından kaynaklı haşere oluşumunu engellemek için gerekli önlemlerimizi alıyoruz. Çevreye zarar verecek olumsuzlukları önlemek için ekiplerimiz bayram boyunca nöbette olacak. Halk sağlığını koruyabilmemiz adına, vatandaşlarımızın da kurbanlıklarını belediyelerimiz tarafından belirlenen noktalarda da kesmesini rica ediyoruz. Kurban artıklarını da belirtilen noktalara bırakmaları mücadelemiz açısından oldukça önemlidir."

Satıcılar, sürdürülen faaliyetler hakkında şunları söyledi:

- Muhsin Yıldız: "Karasinekle mücadele konusunda Büyükşehir Belediyesi, düzenli bir şekilde ilaçlamaları yapıyor. Rahat bir ortamda satışlarımızı yapıyoruz. Bu mücadeleyi gerçekleştirdikleri için Büyükşehir Belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz."

- Veysel Çelik: "Satış alanına ilk geldiğimiz günlerde hayvanlarında etkisiyle doğal olarak bir sinek sorunu yaşadık. Ancak ekiplerin düzenli ilaçlama yapmasıyla, çadır yerlerimizde hayvanlarımız rahat etti. Ekiplerden ve Başkanımızdan Allah razı olsun."