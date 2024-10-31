Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Çiftçilere 85 Milyon TL Enerji Desteği

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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi güçlendirmek ve çiftçilerin üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla 19 ilçede bulunan 53 sulama kooperatifine 2024 yılında yaklaşık 85 milyon TL'lik enerji desteği sağladı.

Büyükşehir Belediyesi, kurduğu güneş enerji santralleri ile 2024 yılında Antalya genelinde bulunan 53 tarımsal sulama kooperatifine ise 85 milyon TL enerji desteği sağladı. Yüksek tarımsal girdiler nedeniyle zor günler yaşayan üreticiler, Büyükşehir Belediyesi'nin enerji desteği sayesinde nefes aldı. 22 bin çiftçi ailesinin üretim maliyetleri düşerken, kazançları arttı.

Kumluca ilçesinde bulunan Yenicepınar Mahallesi Sulama Kooperatifi destekten faydalanan kooperatiflerden sadece biri oldu. Sulama suyunu Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu 5 kilometrelik kapalı devre sulama sistemiyle arazilerine ulaştıran kooperatifin bu yılki enerji maliyeti 1.5 milyon lira olarak öne çıktı. Bu maliyetin 885 bin lirası Büyükşehir Belediyesi'nin enerji desteğiyle karşılandı.

Yenicepınar Tarımsal Sulama Kooperatifi Başkanı Duran Acarbulut, kapalı devre sistemi ve sağladığı enerji desteğiyle kazançlarının arttığını söyledi. Bu sayede ekilen arazi miktarının arttığını anlatan Acarbulut, "Sulama sorunumuz varken ekin ekiyor, yarım dönüm sera ile geçimimizi sağlıyorduk. Büyükşehir Belediyemiz sorunumuzu çözdü 2 bin dönüm arazi sulama suyuna kavuştu. Artık ne kadar ekilebilecek arazimiz varsa hepsini kullanabiliyoruz. Ayrıca enerji desteği de alıyoruz. Avrupa tarzı Kapya, Şili ve Kaliforniya biber çeşitlerini yetiştirip, ciddi kazanç elde ediyoruz" dedi.

Çiftçi Yusuf Atıcı ise suyun bol olmasına rağmen elektrik ücretlerinin yüksekliği nedeniyle yeterli sulama yapamadıklarını aktararak, "Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı elektrik desteği sayesinde suyumuzu ihtiyacımız olduğu kadar ve istediğimiz zaman kullanabiliyoruz. Eskiden uzaklardan taşıma yoluyla getirdiğimiz suyu, şimdi bir vanayı açarak kolayca kullanabiliyoruz. Başkanımız Muhittin Böcek'e teşekkür ediyorum" diye konuştu.