Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Hortumda Zarar Gören Üreticiye Destek

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat ilçesinde yaşanan hortumda seraları zarar gören çiftçilere sera örtüsü desteğinde bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi çiftçileri desteklemeye devam ediyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Manavgat'ta 8 Ocak'ta meydana gelen hortumda seraları zarar gören çiftçileri yalnız bırakmadı. Hortum sonrası Manavgat'ın Karacalar ve Kızılağaç Mahalleleri'nde hasar tespiti yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yapılan incelemeden sonra çiftçilere sera örtülerini teslim etti. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nda görevli Ziraat Mühendisi Seyit Emre Bilici, hortumun ardından hasar tespit çalışmalarını yaptıklarını yaklaşık 4 gün sonra da sera naylonlarını teslim ettiklerini söyledi.

"Büyükşehir Belediyemizden Allah razı olsun"

Yaşanan doğal afet nedeniyle serası zarar gören Karacalar Mahallesi'nden Hatice ve Mustafa Kaplan çifti, hortumdan dolayı zor durumda kaldıklarını belirterek, "Hortum akşam saatlerinde mahallemizde meydana geldi. Sabah seramızın başına gittiğimiz zaman tamamen yıkıldığını gördük. Aradan 1-2 saat sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri bizlerin yanında oldular. Hasar tespiti yapıldı. Bugünde felaketin üzerinden bir hafta geçmeden sera örtülerimizi bizlere teslim ettiler. Yanımızda olan, üreticiyi destekleyen Büyükşehir Belediyemizden Allah razı olsun" dedi.

8 Ocak akşamı denizden gelen hortumdan dolayı serasının tamamı yıkılan Kızılağaç Mahallesi'nden Hasan Uslu ise "Ürünlerimiz şu an üstü açık bir şekilde soğuktan korunaksız durumdaydı. Büyükşehir çalışanlarımız bugün seralarımıza kadar örtümüzü bizlere ulaştırdılar. Seramızın örtünü bir an önce yapıp üretime devam edeceğiz. Ürünümüz bu soğuk günlerde zarar görmeden kurtaracağız inşallah. Büyükşehir Belediyesi'nden Allah razı olsun" diye konuştu.

Karacalar Mahalle Muhtarı Şevket Kaplan da "Mahallemizde meydana gelen hortum felaketinin ardından mahallemizdeki üreticileri yanında olan Antalya Büyükşehir Belediyesine ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerine çok mahallem adına çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kızılağaç Mahalle Muhtarı Damla Kaya da olayın ardından hasar tespit çalışması yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kısa sürede sera naylonu desteğini de vatandaşlara teslim ettiğini belirterek teşekkür etti.