Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi kayıtları için başvuru süresi uzatıldı

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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Korkuteli'nde hizmete açtığı Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi'ne yeni dönem için kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, 31 Temmuz 2024 tarihine kadar başvuruda bulunabilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kadınların çalışma hayatında daha çok yer alabilmesi için ilçelerde kreşler açmaya devam ediyor. Korkuteli'nde geçen aylarda hizmete giren Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi de vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

Yeni dönemde Büyükşehir Belediyesi kreşlerine kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, 31 Temmuz'a kadar 'www.antalya.bel.tr' adresinden ön başvurularını yapabilecek.