Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Demre'ye Tarım Desteği

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(ANTALYA)- Antalya'nın 19 ilçesinde tarıma yönelik desteklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Demre'de tarımın yoğun olarak yapıldığı Köşkerler Mahallesi'ne sulama borusu desteği sağladı. Bu destekle ekilemeyen araziler suyla buluşurken, su kaybının da önüne geçilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarım arazilerinin verimliliğini ve ürün çeşitliliğini artırmak için başlattığı yerelden kalkınma çalışmalarını, tarımsal sulama destekleriyle sürdürüyor. Bu kapsamda, Demre'nin Köşkerler Mahallesi'ne verilen 2 bin 100 metrelik sulama borusu desteğiyle ekilemeyen araziler suyla buluşacak. Hibe edilen bu destek ile daha önce kanallar yoluyla taşınan suyun kaybı ve sulama sorunları ortadan kalkarak, suyun daha verimli kullanılması sağlanacak.

Yüzde 30 su kaybı yaşanıyordu

Demre Tarımsal Sulama Kooperatifi Başkanı Nadir Gümrü, Büyükşehir Belediyesi'nin boru desteğiyle yıllardır yaşadıkları vahşi sulama sorununu çözeceklerini belirterek,"Tarımsal sulama kooperatifimiz 1971 yılında kuruldu ve o zamandan beri açık kanallardan sulama yapıyorduk. Bu yöntemle sularımızın yaklaşık yüzde 30'u boşa gidiyordu. Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı boru hibesine başvurduk. 2 bin 100 metre boru desteği aldık. Şu ana kadar bin metresini döşedik, kalan boruları da en kısa zamanda döşeyerek projeyi tamamlamayı planlıyoruz. Borular sayesinde suların taşınması daha temiz, zahmetsiz ve su kaybı olmadan gerçekleşiyor" dedi.