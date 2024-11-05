Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Demre'ye Tarım Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Demre'ye Tarım Desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Demre'nin Köşkerler Mahallesi'ne 2 bin 100 metrelik sulama borusu desteği sağlayarak tarımsal sulama sorunlarını çözmeyi ve su verimliliğini artırmayı hedefliyor.

05.11.2024 11:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA)- Antalya'nın 19 ilçesinde tarıma yönelik desteklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Demre'de tarımın yoğun olarak yapıldığı Köşkerler Mahallesi'ne sulama borusu desteği sağladı. Bu destekle ekilemeyen araziler suyla buluşurken, su kaybının da önüne geçilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarım arazilerinin verimliliğini ve ürün çeşitliliğini artırmak için başlattığı yerelden kalkınma çalışmalarını, tarımsal sulama destekleriyle sürdürüyor. Bu kapsamda, Demre'nin Köşkerler Mahallesi'ne verilen 2 bin 100 metrelik sulama borusu desteğiyle ekilemeyen araziler suyla buluşacak. Hibe edilen bu destek ile daha önce kanallar yoluyla taşınan suyun kaybı ve sulama sorunları ortadan kalkarak, suyun daha verimli kullanılması sağlanacak.

Yüzde 30 su kaybı yaşanıyordu

Demre Tarımsal Sulama Kooperatifi Başkanı Nadir Gümrü, Büyükşehir Belediyesi'nin boru desteğiyle yıllardır yaşadıkları vahşi sulama sorununu çözeceklerini belirterek,"Tarımsal sulama kooperatifimiz 1971 yılında kuruldu ve o zamandan beri açık kanallardan sulama yapıyorduk. Bu yöntemle sularımızın yaklaşık yüzde 30'u boşa gidiyordu. Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı boru hibesine başvurduk. 2 bin 100 metre boru desteği aldık. Şu ana kadar bin metresini döşedik, kalan boruları da en kısa zamanda döşeyerek projeyi tamamlamayı planlıyoruz. Borular sayesinde suların taşınması daha temiz, zahmetsiz ve su kaybı olmadan gerçekleşiyor" dedi.

Kaynak: ANKA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Antalya, Ekonomi, Güncel, Tarım, Demre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Demre'ye Tarım Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:46 İmamoğlu’ndan ’’Siyasetini tasvip etmiyorum’’ diyen Bahçeli’ye jet yanıt İmamoğlu'ndan ''Siyasetini tasvip etmiyorum'' diyen Bahçeli'ye jet yanıt
11:19 Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor
10:54 Devlet Bahçeli, Öcalan’a çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım Devlet Bahçeli, Öcalan'a çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım
10:43 Kırgızistan Cumhurbaşkanı’ndan kameralar önünde Erdoğan’a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın Kırgızistan Cumhurbaşkanı'ndan kameralar önünde Erdoğan'a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın
09:50 Ankaralı Turgut entübe edildi Ankaralı Turgut entübe edildi
18:06 Jose Mourinho, servet değerinde teklifi elinin tersiyle itmiş Jose Mourinho, servet değerinde teklifi elinin tersiyle itmiş
18:04 İşte silahlı saldırıda can veren belediye başkanı Hilmi Şen’in son röportajı İşte silahlı saldırıda can veren belediye başkanı Hilmi Şen'in son röportajı
17:20 Milli futbolcu, devre arasında Liverpool’a gidiyor Milli futbolcu, devre arasında Liverpool'a gidiyor
17:14 Gergerlioğlu: Kayyumların devamı gelecek Gergerlioğlu: Kayyumların devamı gelecek
17:12 60 yolcu taşıyan otobüs, 60 metrelik vadiye yuvarlandı: 36 kişi hayatını kaybetti 60 yolcu taşıyan otobüs, 60 metrelik vadiye yuvarlandı: 36 kişi hayatını kaybetti
17:09 TİM Başkanı Gültepe’den ’’faiz’’ çıkışı: Ülke batıyor TİM Başkanı Gültepe'den ''faiz'' çıkışı: Ülke batıyor
17:02 DEM Partililerin polis barikatlarına saldırdığı ana başörtülü kadın damga vurdu DEM Partililerin polis barikatlarına saldırdığı ana başörtülü kadın damga vurdu
17:00 Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi başladı Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi başladı
16:48 Belediyenin ihalesinde tepki çeken şart Belediyenin ihalesinde tepki çeken şart
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 13:05:06. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Demre'ye Tarım Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.