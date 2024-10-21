Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Fırtına Zararına Sera Naylonu Desteği

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı ilçesinde yaşanan fırtınada seraları zarar gören beş çiftçiye sera naylonu desteğinde bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, çiftçileri desteklemeye devam ediyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler geçen aylarda çıkan fırtınada seraları zarar gören çiftçileri yalnız bırakmadı. Fırtına sonrası Elmalı'nın Çobanisa, Karamık, Imırcık, ve Özdemir Mahallelerinde hasar tespiti yapan belediye ekipleri, yapılan incelemelerin ardından çiftçilere sera naylonu desteği sağladı.

Yaşanan afet nedeniyle serası zarar gören Servet Salur, büyük bir mağduriyet yaşadıklarını belirterek, "Fırtınada seramızda bulunan demirler ve naylonlarımız zarar gördü. Seramın bazı kısımları yerle bir oldu. Yaşanan olumsuzluktan birkaç gün sonra Antalya Büyükşehir Belediyemize durumu bildirdik. Büyükşehir ekipleri gelip yerinde inceledi ve hasar tespiti yaptı. Şimdi de belediyemizin bize sağladığı sera naylonu yardımını teslim alıyoruz" dedi.

Çobanisa Mahallesi üreticilerinden Nevra Öz ise seralarında oluşan zararın büyük bir maliyete sahip olduğunu, hepsini karşılayacak ekonomik güçlerinin bulunmadığını belirterek, "Yaşanan afetten hemen sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi yardımımıza koştu. Bir nebze de olsa yaralarımızı sarmış olduk. Destekleri için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'e teşekkür ederim" diye konuştu.