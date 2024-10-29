Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nden Ücretsiz Sağlık Hizmeti

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 yılında kente kazandırdığı Sağlık Merkezi, özel hastane konforunda vatandaşlara ücretsiz hizmet sunuyor. Sağlık merkezinden 2024 yılı içinde 8 bin 452 vatandaş yararlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kepez ilçesinde 2021 yılında faaliyete geçirilen modern sağlık merkezinde diş tedavisi, evde sağlık, psikolojik destek ve sünnet hizmetleri veriliyor. Vatandaşların ücretsiz yararlandığı merkezde 2024 yılı içerisinde 8 bin 452 kişiye sağlık desteği sağlandı.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık Merkezi'nin sağladığı geniş kapsamlı hizmetler, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir kolaylık sağlıyor. Son teknoloji cihazlarla donatılmış merkez bünyesinde ağız ve diş sağlığı konusunda tanı ve tedavi işlemleri, psikolog desteği, evde sağlık ve sünnet hizmetleri vatandaşlara ücretsiz veriliyor. Merkez içerisinde panoramik röntgen cihazı, bebek bakım odası da bulunuyor.

Diş tedavisi yüz güldürüyor

Merkezdeki Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nde 7 yaş ve üstü çocuklar ile yetişkinlere sosyal güvence aranmadan ücretsiz olarak hizmet veriliyor. Poliklinikte ağız diş muayenesi, panoramik röntgen çekimi, dolgu, kanal tedavisi, diş çekimi ve diş taşı temizliği gibi tedaviler uygulanıyor. 2024 yılı içerisinde 3 bin 161 çocuğa 12 bin 339, 4 bin 45 yetişkin hastaya da 17 bin 363 işlem uygulandı.

Güvenli ve sağlıklı sünnet hizmeti

Büyükşehir Belediyesi Sağlık Merkezi'ndeki sünnet kliniği de çocuklara ücretsiz hizmet veriyor. Sünnet kliniğinde gerçekleştirilen hızlı operasyon ve tedavi süresi ile sünnet olacak çocuklara ve ailelerine güler yüzlü bir hizmet sağlanıyor. Ücretsiz verilen hizmet kapsamında sağlık merkezinde 2024 yılı içerisinde 598 işlem gerçekleştirildi. Sağlık Merkezi'nde 209 çocuğa ve 439 vatandaşa da psikolog desteği sunuldu.

Ayrıca merkezde tedaviler randevulu olarak yapılıyor. Poliklinikten, '0 242 361 39 18' numaralı telefondan randevu alınabiliyor.