Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'HobiFest 2024' keyifli anlar yaşattı - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'HobiFest 2024' keyifli anlar yaşattı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek hobi festivali 'HobiFest 2024', vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Festivalde birçok hobi kulübü etkinliklerini tanıtarak farklı deneyimler yaşattı. Konserlerle son bulan festival, dans gösterileri ve müzik performanslarıyla renkli bir kapanış yaptı.

10.06.2024 11:24  Güncelleme: 13:23
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ve 70 hobi kulübünün katıldığı 'HobiFest 2024', vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek hobi festivali 'HobiFest 2024' Cam Piramit alanında büyük bir coşku içinde gerçekleşti.

Her yıl binlerce hobi ve macera tutkununu bir araya getiren festival, 2 gün boyunca birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Doğa spor kulüplerinden, macera tutkunlarının favorisi olan off-road kulüplerine, arama kurtarma ekiplerinden klasik otomobil kulüplerine kadar katılımcılar etkinliklerle faaliyetlerini tanıtarak, vatandaşlara farklı deneyimler yaşattı. Pazar gününü fırsat bilen her yaştan yurttaş, festivalin renkli ve heyecanlı etkinlikleriyle keyifli bir hafta sonu yaşadı.

Motosiklet, bisiklet, dağcılık, su sporları, tenis, doğa ve macera sporlarına yönelik pekçok etkinliğin düzenlendiği festivalde, yarış dronları gösterisi yapıldı. Yavaş gitme ve dengede durma gibi bisiklet yarışmaları, ok atma müsabakaları yapılırken, Enduro Motor Sporları kulübü de çocuklara kros motor sürüş eğitimleri verdi. Jandarma Arama Kurtarma köpekleri gösterisi ise beğeniyle izlendi. Kendilerine verilen komutları başarıyla yerine getiren jandarma köpekleri, festivali ziyaret edenlerin ilgi odağı oldu.

Katılımcılara plaket

Hobi kulüplerini ziyaret ederek, faaliyetleri hakkında bilgi alan Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, kulüplere katılımlarından dolayı plaket takdim etti.

Konserli kapanış

HobiFest 2024'ün son günü, dans gösterilerine ve konserlere ev sahipliği yaptı. Festivalin kapanışında İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Genç Sahne Konseri, Dance Of Life Halk Oyunları gösterisi ile VoSahne ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası konser verdi. Cam Piramit alanında kurulan sahne alanını dolduran vatandaşlar, VoSahne'nin seslendirdiği şarkılara eşlik ederek doyasıya eğlendi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'HobiFest 2024' keyifli anlar yaşattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'HobiFest 2024' keyifli anlar yaşattı - Son Dakika
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