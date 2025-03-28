Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde zabıta, itfaiye, ABİM ve ASAT başta olmak üzere birçok birim Ramazan Bayramı süresince görev başında olacak. Büyükşehir Belediyesi'nin resmi plakalı araçları, Antray ile nostalji tramvayı ise 3 günlük Ramazan Bayramı süresince vatandaşları ücretsiz taşıyacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. Bayram süresince Zabıta Dairesi Başkanlığı'nda çalışan personel görevde olacak. Zabıta ekipleri, arife gününden itibaren bayram süresince Uncalı, Andızlı, Kurşunlu mezarlıklarında da halkın, mezarlığı rahat ziyaret edebilmesi için gereken önlemleri alacak. Vatandaşlar, şikayetlerini zabıta merkezine bildirebilecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi İletişim Merkezi (ABİM) de bayram süresince görevde olacak.

Antray ile nostalji tramvayı ücretsiz hizmet verecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi halkın bayramlaşma geleneğini rahatça yerine getirebilmesi için toplu ulaşımda önemli bir karar aldı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş'nin işlettiği resmi resmi plakalı otobüsler, Antray ile nostalji tramvayı 30, 31 Mart ve 1 Nisan'ı kapsayan üç günlük Ramazan Bayramı boyunca vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

7/24 hizmet verilecek

Antalya Su ve Atık Su İdaresi (ASAT), vatandaşların huzurlu ve sorunsuz bir tatil geçirmesi için hazırlıklarını tamamladı. Şehir genelinde su, atık su, kanalizasyon ve yağmur suyu hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi için ekipler bayram boyunca 24 saat görev başında olacak. Olası arızalara karşı nöbetçi personel hazır bekletilirken, vatandaşlar herhangi bir aksaklık durumunda ALO ASAT Çağrı Merkezi'ni arayarak destek alabilecek.

İtfaiye ekipleri de sahada olacak

Antalya İtfaiye Dairesi Başkanlığı da bayram boyunca görevde olacak. İtfaiye ekipleri, Antalya sınırlarında 47 istasyonda, 648 personelle 24/48 çalışma esasına göre çalışmalarını sürdürecek. Merkez Grup başta olmak üzere, ilçelerdeki itfaiye ekipleri ve motorize ekipler, olası bir yangın ya da kurtarma için 24 saat hazır olacak.

Mezarlıklara ücretsiz ring seferleri düzenlenecek

Bayram öncesi ve bayramda en çok ziyaret edilen yerler arasında bulunan mezarlıklarda da gerekli hazırlıklar yapıldı. 19 ilçe mezarlıkları günler öncesinden temizlenerek bayrama hazır hale getirildi. Andızlı, Kurşunlu ve Uncalı kent mezarlıklarında arife günü ve bayramda 18 din görevlisi vatandaşlara mezarlık ziyaretlerinde yardımcı olacak. Ayrıca, arife günü, bayramın birinci ve ikinci günü Kurşunlu Kent Mezarlığı ile Uncalı Mezarlığı arasında saat başı ücretsiz ring seferleri düzenlenecek.