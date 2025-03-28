Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı İçin Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Antalya'da Ramazan Bayramı süresince, çeşitli belediye birimlerinin görevde olacağı ve toplu ulaşımın ücretsiz hizmet vereceği açıklandı. Zabıta, itfaiye ve ASAT ekipleri bayram boyunca 24 saat hizmet verecek.

28.03.2025 12:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde zabıta, itfaiye, ABİM ve ASAT başta olmak üzere birçok birim Ramazan Bayramı süresince görev başında olacak. Büyükşehir Belediyesi'nin resmi plakalı araçları, Antray ile nostalji tramvayı ise 3 günlük Ramazan Bayramı süresince vatandaşları ücretsiz taşıyacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. Bayram süresince Zabıta Dairesi Başkanlığı'nda çalışan personel görevde olacak. Zabıta ekipleri, arife gününden itibaren bayram süresince Uncalı, Andızlı, Kurşunlu mezarlıklarında da halkın, mezarlığı rahat ziyaret edebilmesi için gereken önlemleri alacak. Vatandaşlar, şikayetlerini zabıta merkezine bildirebilecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi İletişim Merkezi (ABİM) de bayram süresince görevde olacak.

Antray ile nostalji tramvayı ücretsiz hizmet verecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi halkın bayramlaşma geleneğini rahatça yerine getirebilmesi için toplu ulaşımda önemli bir karar aldı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş'nin işlettiği resmi resmi plakalı otobüsler, Antray ile nostalji tramvayı 30, 31 Mart ve 1 Nisan'ı kapsayan üç günlük Ramazan Bayramı boyunca vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

7/24 hizmet verilecek

Antalya Su ve Atık Su İdaresi (ASAT), vatandaşların huzurlu ve sorunsuz bir tatil geçirmesi için hazırlıklarını tamamladı. Şehir genelinde su, atık su, kanalizasyon ve yağmur suyu hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi için ekipler bayram boyunca 24 saat görev başında olacak. Olası arızalara karşı nöbetçi personel hazır bekletilirken, vatandaşlar herhangi bir aksaklık durumunda ALO ASAT Çağrı Merkezi'ni arayarak destek alabilecek.

İtfaiye ekipleri de sahada olacak

Antalya İtfaiye Dairesi Başkanlığı da bayram boyunca görevde olacak. İtfaiye ekipleri, Antalya sınırlarında 47 istasyonda, 648 personelle 24/48 çalışma esasına göre çalışmalarını sürdürecek. Merkez Grup başta olmak üzere, ilçelerdeki itfaiye ekipleri ve motorize ekipler, olası bir yangın ya da kurtarma için 24 saat hazır olacak.

Mezarlıklara ücretsiz ring seferleri düzenlenecek

Bayram öncesi ve bayramda en çok ziyaret edilen yerler arasında bulunan mezarlıklarda da gerekli hazırlıklar yapıldı. 19 ilçe mezarlıkları günler öncesinden temizlenerek bayrama hazır hale getirildi. Andızlı, Kurşunlu ve Uncalı kent mezarlıklarında arife günü ve bayramda 18 din görevlisi vatandaşlara mezarlık ziyaretlerinde yardımcı olacak. Ayrıca, arife günü, bayramın birinci ve ikinci günü Kurşunlu Kent Mezarlığı ile Uncalı Mezarlığı arasında saat başı ücretsiz ring seferleri düzenlenecek.

Kaynak: ANKA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı, Yerel Haberler, Belediye, Politika, İtfaiye, Antalya, Ulaşım, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı İçin Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eylemci Pikachu polisten kaçarken görüntülendi Eylemci Pikachu polisten kaçarken görüntülendi
CHP, RTÜK’ün verdiği cezaları protesto edecek CHP, RTÜK'ün verdiği cezaları protesto edecek
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Cumhurbaşkanına saygı anayasal bir ödevdir Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Cumhurbaşkanına saygı anayasal bir ödevdir
İstanbul’da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı İstanbul'da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı
Başkan Recep Durul, Kocaelispor camiasını iftarda buluşturdu Başkan Recep Durul, Kocaelispor camiasını iftarda buluşturdu
Marmara Bölgesi için Ramazan Bayramı Yağış Uyarısı Marmara Bölgesi için Ramazan Bayramı Yağış Uyarısı!
Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı
İmamoğlu’nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu İmamoğlu'nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu
Saraçhane’de işi şova döken yetkili, eylemcilerin kamerasına takıldı Saraçhane'de işi şova döken yetkili, eylemcilerin kamerasına takıldı
973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi 973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi
Myanmar’da 7,7 büyüklüğünde deprem 25 kişi hayatını kaybetti Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem! 25 kişi hayatını kaybetti

12:52 Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı
11:18 İmamoğlu’nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu İmamoğlu'nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu
10:40 Saraçhane’de işi şova döken yetkili, eylemcilerin kamerasına takıldı Saraçhane'de işi şova döken yetkili, eylemcilerin kamerasına takıldı
09:45 973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi 973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi
09:44 Myanmar’da 7,7 büyüklüğünde deprem 25 kişi hayatını kaybetti Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem! 25 kişi hayatını kaybetti
18:47 Marmara Bölgesi için Ramazan Bayramı Yağış Uyarısı Marmara Bölgesi için Ramazan Bayramı Yağış Uyarısı!
18:01 Başkan Recep Durul, Kocaelispor camiasını iftarda buluşturdu Başkan Recep Durul, Kocaelispor camiasını iftarda buluşturdu
17:58 İstanbul’da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı İstanbul'da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı
17:56 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Cumhurbaşkanına saygı anayasal bir ödevdir Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Cumhurbaşkanına saygı anayasal bir ödevdir
17:40 CHP, RTÜK’ün verdiği cezaları protesto edecek CHP, RTÜK'ün verdiği cezaları protesto edecek
17:38 Eylemci Pikachu polisten kaçarken görüntülendi Eylemci Pikachu polisten kaçarken görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2025 13:39:32. #7.13#
SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı İçin Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement