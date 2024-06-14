Antalya Büyükşehir Belediyesi Sarısu Mesire Alanı'nın İhalesinin İptal Edilmesine Tepki Gösterdi

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Başdanışmanı Cem Oğuz, Sarısu Mesire Alanı'nın 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ihalesinin iptal edilmesine tepki göstererek, "Binlerce insanın ziyaret ettiği Sarısu'da Antalyalıların ve tatilcilerin mağdur edilmemesi için Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ekiplerimizle hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2006 yılında 29 yıllığına Orman Genel Müdürlüğü'nden kiraladığı Sarısu Mesire Alanı'nı, Nisan 2016'da 'Tip C'den 'Tip D'ye çevirmek için süresi bitmeden sözleşmesi iptal edildi. Bu iptal öncesinde Büyükşehir Belediyesi'nin 15 milyon 340 bin TL yatırım yapması nedeniyle alanla ilgili dava açıldı. İlgili dava devam ederken, Orman Genel Müdürlüğü, 12 milyon 340 bin TL bedelle Sarısu için yeniden ihaleye çıktı. Büyükşehir Belediyesi, ihaleye girerek 12 milyon 400 bin TL'ye ihaleyi kazandı. Büyükşehir Belediyesi'nden, ihaleyi kazandığı için sorunun çözüldüğü belirtilerek davayı geri çekmesi istendi. Büyükşehir Belediyesi de kamu ve halkın yararı adına davadan çekildi. Büyükşehir Belediyesi'nin kazandığı ihale, gerekli rekabet koşulu oluşmadığı bahanesiyle ihaleden bir ay sonra Kurban Bayramı öncesinde iptal edildi.

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran Sarısu Mesire Alanı'nın ihalesinin iptal edilmesinden sonra açıklama yapan Cem Oğuz, "Muhittin Başkan'ın 2019 yılında göreve geldiği günden itibaren bu alanın Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilmesi konusunda defalarca görüşmesine rağmen bu alanla ilgili şu ana kadar bir karar alınamamıştır. Sarısu Mesire Alanı'nın ihaleye çıkacağının öğrendiğimiz gün itibarı ile hazırlıklarımızı yaparak 17 Mayıs 2024'te yapılan ihaleye Antalya Büyükşehir belediyemiz katılım sağlamıştır" dedi.

İhale bedelinin üzerinde bir rakam vererek Büyükşehir Belediyesi'nin ihaleyi kazandığını aktaran Cem Oğuz, "İhale tarihinden yaklaşık bir ay sonra dün verilen bir kararla gerekli rekabet koşulları oluşmadığı iddiası ile ihalenin iptal edildiğini resmi yazıyla öğrendik. Bu alan da 2016'dan bu zamana kadar Büyükşehir Belediye'miz halkımıza ücretsiz bir şekilde hizmet vermiştir. Özellikle plajlar Antalya halkının çok yoğun kullanıldığı, yaz dönemlerindeki alanlardır. Kadınlar plajı Türkiye'de örnek olabilecek bir alandır. Yeşil alan, orman alanı halkımızın piknik ve mesire olarak kullanıldığı çok güzel bir alanlardır. Büyükşehir Belediyemiz tarafından özellikle 100 tane tuvalet, 31 tane soyunma kabini ve duş üniteleri, alanın güvenliği, zabıta hizmetleri, yeşil alanların tüm bakımları, atık yönetimi gibi birçok hizmet tarafımızdan verilmektedir" diye konuştu.

"Karar gözden geçirilmeli"

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından büyük bir başarıyla hizmet verilen bu alanın milyonlarca yerli ve yabancı ziyaretçinin geldiği Antalya'da Kurban Bayramı öncesi ihalenin iptal edilmesine bir anlam veremediklerini aktaran Büyükşehir Belediyesi Başkanı Danışmanı Cem Oğuz, "İhaleden bir ay sonra bu ihalenin iptal edilme kararı bizleri üzmüştür. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek, Kurban Bayramı tatilinde yerli ve yabancı konuklarımızın mağdur edilmemesi noktasında tüm önlemleri almıştır. Bayram süresince Büyükşehir Belediyemiz tarafından tüm hizmetler kusursuz bir şekilde sürdürülecektir. Sarısu alanı halkındır, halkın kalacaktır. Bir an önce usulsüz bir şekilde mevzuatlara aykırı bir şekilde ihaleyi iptal eden Orman Bölge Müdürlüğü'nü bu karardan vazgeçmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.