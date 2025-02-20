Antalya Büyükşehir Belediyesi, Zarar Gören Üreticilere Sera Naylonu Desteği Sağladı

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, yağış ve fırtına nedeniyle 4 ilçede seraları zarar gören üreticilere, sera naylonu desteğinde bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal destek programı çerçevesinde Alanya, Gazipaşa, Manavgat ve Serik'te yağış ve fırtına nedeniyle seraları zarar gören üreticilere sera naylonu desteği sağlandı. Gerçekleştirilen yardım, üreticilerin seralarını yenileyerek verimliliği artırmalarına katkı sağlayacak.

25 çiftçiye 14 bin 200 metrekare sera naylonu desteği sağlandı

Alanya'da kasım ayı sonunda etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, Akdam, Okurcalar, Alara, İncekum, Emişbeleni, Elikesik, İmamlı, Uğrak, Çamlıca ve Özvadi mahallelerinde bazı üreticilerin seralarında büyük zarara neden olmuştu. Afetten hemen sonra Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgede hasar tespiti çalışması yaptı. Yapılan tespitlerin ardından 10 mahallede 25 çiftçiye 14 bin 200 metrekare sera naylonu desteği verildi.

Gazipaşa'da da kasım ayında meydana gelen şiddetli fırtınada seralar zarar gördü. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçede hasar tespit çalışmaları tamamlanarak, afetten etkilenen 38 sera sahibi için yaklaşık 23 bin metrekare sera naylonu desteğinde bulunuldu.

44 bin 200 metrekare sera naylonu desteği sağlandı

Serik ilçesinde çiftçilik yapan 72 kişiye de toplam 44 bin 200 metrekare sera naylonu desteği sağlandı. Büyükşehir Belediyesi, sağladığı destekle afetzede çiftçilerin seralarını daha modern hale getirerek, ürünlerinin kalitesini arttırmayı hedefliyor. Ayrıca, yenilenen sera örtüleriyle bitkilerin iklim koşullarından daha az etkilenmesi sağlanacak ve üretim süreci daha verimli hale gelecek.

"Büyükşehir ekipleri gelip yerinde inceledi ve hasar tespiti yaptı"

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat ilçesinde kasım ayında yaşanan fırtınada seraları zarar gören 22 çiftçiye de sera naylonu yardımında bulundu. Fırtınadan etkilenen Aksaz, Çakış, Karaöz, Yalçıdibi, Belenobası, Taşağıl ve Karacalar Mahalleleri'nde hasar tespiti yapılan çiftçilere sera naylonu desteği sağlandı. Yaşanan doğal afet nedeniyle serası zarar gören Güngör Ünal, yaşanan fırtınadan dolayı zor durumda kaldıklarını belirterek, "Fırtınada muz seramızda bulunan naylonlarımız zarar gördü. Yaşanan olumsuzluktan birkaç gün sonra Antalya Büyükşehir Belediyemize durumu bildirdik. Büyükşehir ekipleri gelip yerinde inceledi ve hasar tespiti yaptı. Şimdi de belediyemizin bize sağladığı sera naylonu yardımını teslim alıyoruz" dedi.