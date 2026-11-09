Antalya Büyükşehir Belediyesinin 48 çevreci otobüsü COP31'de katılımcıları taşıyacak

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında ulaşımda çevreci otobüsler hizmet verecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin filosuna dahil edilen 48 çevreci otobüs, katılımcıların alana güvenli ve konforlu ulaşımını sağlayacak.

Etkinlik kapsamında 56 şoför görev yapacak.

Çevreci otobüsler, katılımcıların Kundu, Belek, Güzeloba ve oteller bölgesi ile COP31 alanına ulaşımında hizmet verecek.