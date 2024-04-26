Antalya Büyükşehir Belediyesi Örgü Bebek Atölyesi Kursiyerlerine Katılım Belgelerini Verdi - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Örgü Bebek Atölyesi Kursiyerlerine Katılım Belgelerini Verdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin örgü bebek atölyesinde eğitim alan kursiyerler katılım belgelerini aldı. Antalyalı kadınların ürettiği el emeği örgü bebekler dünyanın dört bir yanında pazarlanarak, aile bütçelerine gelir sağlayacak.

26.04.2024 15:13
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin örgü bebek atölyesinde eğitim alan kursiyerler katılım belgelerini aldı. Antalyalı kadınların ürettiği el emeği örgü bebekler dünyanın dört bir yanında pazarlanarak, aile bütçelerine gelir sağlayacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı ve Azemon Oyuncak işbirliği ile Oyuncak Müzesi'nde başlatılan örgü bebek atölyelerinde altı ay boyunca ücretsiz eğitim alan 23 kadın kursiyer kursu başarı ile tamamladı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Yat limanı Oyuncak Müzesi atölyesinde eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere katılım belgeleri verildi. Uzman eğitimciler tarafından verilen kurslarda kadınlar hobi edinmenin yanında evden çalışarak aile bütçelerine önemli bir gelir sağlıyor. Her biri el emeği örgü bebekler bir oyuncak firması aracılığı ile dünyanın dört bir yanında pazarlanarak kursiyerlere gelir imkanı sağlanıyor. Kadınların ürettikleri oyuncaklar birçok Avrupa şehrinde satılacak.

"İSTEYEN KADINLARIMIZ KURSLARA KATILABİLİR"

Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkan İsmail Oskay, Oyuncak Müzesi'nde gerçekleştirilen etkinlik ve eğitimlere önem verdiklerini belirterek, "Kadınlarımıza yönelik çocuklarıyla birlikte zaman geçirebilecekleri örgü bebek atölyemizde başarılı bir dönem geçirdik. Oyuncaklarımızın dünyanın dört bir yanına ulaşmasını sağlayan Azemon oyuncak ile işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türk kadınının emeğini dünyaya taşıyoruz. Dezavantajlı gruplar, şehit ve gazi aileleri, isteyen her vatandaşımız buraya gelerek bu el sanatını öğrenebilir. Özellikle ev hanımları için aile ekonomisine önemli bir katkı sunulması da önemli" diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR

Kursiyer Meral İnan da katılım belgesini gururla ve keyifle aldığını belirterek, "Gerçekten çok yararlı bir kurstu. Örgü bebeklerle ilgilenmek çok rahatlatıcı bir şey. O kadar keyif alıyorum ki evde gece yarılarına kadar örüyorum. Başından kalkamıyorum. Hocamızdan ve atölyemizden çok memnun kaldık. Büyükşehir Belediyesi'ne, emeği geçen herkese arkadaşlarım adına da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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