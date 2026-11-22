COP31, SONA ERDİ: KURUM'DAN ÜLKELERE SORUMLULUK ÇAĞRISI

Antalya'da düzenlenen COP31'de, planlanan 20 Kasım tarihinin ardından hafta sonu da devam eden müzakereler, 22 Kasım Pazar günü tamamlandı. Anadolu Salonu'nda saat 09.00'da başlayan Genel Kurul'da ülkeler ve müzakere grupları adına temsilciler söz aldı. COP31 Başkanı Murat Kurum, BM İklim Değişikliği İcra Sekreteri Simon Stiell ve Avustralya'nın Müzakereler Başkanı Chris Bowen da Genel Kurul'a hitap etti. Kapanış oturumunda ülkelerin görüşlerini açıklamasının ardından Bakan Kurum son konuşmasını yaptı.

'DÜNYA BEKLEMİYOR'

Kapanış konuşmasında ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadelede daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurgulayan Kurum, bazı ülkelerin tarihi sorumluluğun gerektirdiği gayreti ve desteği göstermediğini söyledi. Ulusal önceliklerin önemini bildiklerini ve her ülkenin koşullarına saygı duyduklarını belirten Kurum, ortak geleceği ilgilendiren böylesine hayati bir meselede bütün tarafların çözüm için daha fazla sorumluluk üstlenmesini beklediklerini ifade etti. Kurum, "Dünya beklemiyor. Afetler beklemiyor. Gelecek kuşaklar beklemiyor" dedi.

'MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK'

Türkiye'nin Antalya'da uzlaşının bütün imkanlarını zorladığını belirten Kurum, ortaya konulan eylem gündeminin, geliştirilen iş birliklerinin ve kurulan uluslararası ortaklıkların kalıcı kazanımlar olduğunu söyledi. Süreçte samimiyetle gayret gösteren ülkelere teşekkür eden Kurum, tıkanan müzakereleri ve yaşanan süreci dünyanın ve insanlığın takdirine bıraktığını ifade etti. Kurum, "Az sonra tokmağı vurarak bu oturumu kapatacağız. Ancak mücadelemiz devam edecektir" dedi.

'ANTALYA'DAN SELAM GÖTÜRÜN'

Konferansın hazırlanmasında görev alan bakanlık çalışanlarına, Türkiye, Avustralya ve İngiltere'den ekiplere ve BM İklim Değişikliği Sekretaryası'na teşekkür eden Kurum, delegelere, "Evlerinize güvenle gitmenizi ve sevdiklerinize huzurla kavuşmanızı yürekten diliyorum. Gittiğiniz yerlere bizden, Türkiye'den, Antalya'dan selam götürün. Yolunuz, yolumuz açık olsun" diye seslendi.

95 ÜLKE LİDER DÜZEYİNDE TEMSİL EDİLDİ

Kurum, daha önceki Genel Kurul konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 11-12 Kasım'da düzenlenen Antalya Liderler Zirvesi'nde 95 ülke ve 7 uluslararası kuruluşun lider düzeyinde temsil edildiğini açıkladı. Liderlerle temiz enerjinin yaygınlaştırılması, şehirlerin afetlere hazırlanması ve iklim finansmanının uygulamaya ulaştırılmasının ele alındığını belirten Kurum, siyasi düzeyde ortaya konulan önceliklerin bakanların, kalkınma bankalarının ve uygulayıcı kurumların çalışmalarına taşındığını söyledi.

80 ÜLKEDEN '35'E 35' DESTEĞİ

COP31'in önemli kazanımlarından birinin '35'e 35' küresel elektrifikasyon taahhüdü olduğunu açıklayan Kurum, dünya enerji tüketiminin yarısından fazlasını temsil eden yaklaşık 80 ülkenin, elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payını 2035 yılına kadar yüzde 35'e çıkarma hedefine destek verdiğini söyledi. Kurum, 150'den fazla ülke ve Avrupa Birliği, 37 şehir ve 260'tan fazla şirketin elektrifikasyon çalışmalarının Antalya'ya taşındığını belirtti. Uluslararası Enerji Ajansı analizlerine göre hedefe ulaşılması halinde 2035 yılında yıllık 8 milyar ton emisyon azaltımı ve 400 milyar dolarlık enerji ithalatı tasarrufu sağlanabileceğini ifade etti.

JEOTERMAL ENERJİDE 12 KAT HEDEFİ

Kurum, 50'den fazla ülkenin destek verdiği küresel jeotermal enerji girişimiyle 2050 yılına kadar dünya genelindeki jeotermal enerji arzının 12 katına çıkarılmasının hedeflendiğini belirtti. Küresel Yeşil Yük Taşımacılığı Koridorları girişimiyle ulaştırma ve lojistikte düşük emisyonlu dönüşüm için uluslararası iş birliği oluşturulduğunu kaydetti.

SIFIR ATIK VE MAVİ COP

Emine Erdoğan öncülüğünde Türkiye'de gelişen Sıfır Atık hareketinin liderler zirvesinin gündemine taşındığını anlatan Kurum, 2035 yılına kadar belediye katı atık miktarındaki artış hızının yarıya indirilmesi ve üretimde döngüsel malzeme kullanımının en az yüzde 15'e çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi. Denizlerin ve okyanusların korunması için 'Mavi COP' anlayışının ortaya konulduğunu belirten Kurum, Rio sinerjileri ve Turkuaz Nexus girişimleriyle iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik, çölleşme, tarımsal üretim ve gıda güvenliği alanlarında ortak çalışmaların geliştirildiğini kaydetti.

İKLİM UYGULAMA KÖPRÜSÜ

İklim planlarının yatırıma dönüştürülmesinin yıllar alabildiğini belirten Kurum, bu süreyi kısaltmak amacıyla İklim Uygulama Köprüsü girişiminin geliştirildiğini söyledi. Etiyopya, Fiji, Endonezya, Pakistan ve Özbekistan'ın ilk pilot ülkeler olduğunu açıklayan Kurum, proje hazırlığı, teknik destek ve finansman arayışının birlikte yürütüleceğini ifade etti. Şehirler için de İLBANK koordinasyonunda, Dünya Bankası ve BM-Habitat desteğiyle Sürdürülebilir Kentsel Dirençlilik Finansmanı (SURF) girişiminin geliştirildiğini belirtti.

'ANTALYA'DA BAŞLATTIĞIMIZ İMECEYİ SÜRDÜRELİM'

Türkiye'nin COP31 Başkanlığı sorumluluğunun konferansın bitmesiyle sona ermeyeceğini vurgulayan Kurum, Antalya'da duyurulan girişimlerin takip edileceğini söyledi. Kurum, "Biz Türkiye'de insanların emeklerini birleştirip ortak bir işi tamamlamasına imece deriz. Bir şehrin ihtiyacını belediyesi bilir. Bilim insanı riski ölçer. Finans kuruluşu yatırımın önünü açabilir. Bu katkılar aynı yerde buluştuğunda yıllardır bekleyen bir iş yapılabilir. Antalya'da başlattığımız imeceyi böyle sürdürelim" dedi.

AVUSTRALYA'YA TEŞEKKÜR

Avustralya'nın müzakereler boyunca Türkiye ile tek ekip ruhuyla çalıştığını belirten Kurum, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Müzakereler Başkanı Chris Bowen'a teşekkür etti. Kurum, Avustralya ekibinin günler boyunca uykusuz kalarak uzlaşı için çalıştığını söyledi. Antalya halkının da yaklaşık 15 gün boyunca büyük misafirperverlik gösterdiğini belirten Kurum, zaman zaman yaşanan ulaşım ve günlük yaşam güçlüklerine rağmen verilen destek için Antalya Valisi, belediye başkanı, milletvekilleri ve kent halkına teşekkür etti.

STIELL'DEN İKLİM UYARISI

BM İklim Değişikliği İcra Sekreteri Simon Stiell, Genel Kurul'daki konuşmasında iklim krizinin etkilerinin ağırlaştığını ve küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefinin ciddi tehdit altında olduğunu vurguladı. Çok taraflı iklim iş birliğinin önemine değinen Stiell, COP31'de müzakerelerin yanı sıra küresel iklim eylem gündeminde de ilerleme kaydedildiğini belirtti. Elektrifikasyon alanındaki taahhütlerin yatırım ve yenilikleri hızlandırabileceğini ifade eden Stiell, iklim mücadelesinde daha güçlü adımlar atılması gerektiğini söyledi.

AVUSTRALYA'DAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Avustralya'nın COP31 Müzakereler Başkanı Chris Bowen, Türkiye'nin konferansa ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Antalya'daki organizasyon ve misafirperverlik için Türk hükümetine teşekkür eden Bowen, Bakan Murat Kurum ve ekibine de teşekkürlerini iletti. Türkiye ile Avustralya arasında kurulan ortaklığın, iş birliğinin ve dostluğun önemini vurguladı.

COP32 ETİYOPYA'DA

COP32'ye ev sahipliği yapacak Etiyopya adına Genel Kurul'a hitap eden Dışişleri Bakanı Gedion Timothewos, bir sonraki iklim konferansının Addis Ababa'da düzenleneceğini belirtti. Türkiye'ye COP31 organizasyonu ve Antalya'daki misafirperverliği için teşekkür eden Timothewos, Bakan Murat Kurum ile Avustralyalı mevkidaşı Chris Bowen'ın müzakerelerdeki çabalarını takdir etti. İklim müzakerelerini maraton koşusuna benzeten Timothewos, COP sürecinin artık bir bayrak yarışına dönüştüğünü söyledi.

19.34'TE TOKMAĞI VURDU

Ülkeler ve müzakere gruplarının temsilcilerinin konuşmalarının ardından son kez kürsüden seslenen COP31 Başkanı Murat Kurum, kapanış açıklamasını tamamladıktan sonra saat 19.34'te tokmağı vurdu. Kurum, COP31'in ve ilgili taraf toplantılarının oturumlarının kapandığını ilan ederek, "Hayırlı olsun" dedi. Böylece Antalya'da 9 Kasım'da başlayan ve planlanan takvimin iki gün ötesine uzayan COP31 resmen sona erdi. Bakan Kurum, kapanışın ardından Genel Kurul salonunda ayakta alkışlandı. Ardından ise katılımcılar kapanış fotoğrafı çektirdi.

Haber: Mehmet ÇINAR-Semih ERSÖZLER/ANTALYA,