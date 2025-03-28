Antalya'da 1 Milyon Liralık Veresiye Borç Kapatıldı - Son Dakika
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Antalya'da 1 Milyon Liralık Veresiye Borç Kapatıldı

Antalya'da hayırseverler, Zimem Defteri Geleneği kapsamında 1 milyon lira veresiye borcu kapattı.

28.03.2025 14:58
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Market market dolaşıp 1 milyon liralık veresiye borcu kapattılar

- Antalya'da Zimem Defteri Geleneği ile bir sivil toplum kuruluşu, vatandaşların bakkal ve marketlerdeki borçlarını kapattı

-Hem bakkalların hem vatandaşların duasını aldılar

ANTALYA - Antalya'da Ramazan ayı öncesi örnek bir dayanışma yaşandı. Hayırseverler, Osmanlı'dan miras Zimem Defteri Geleneği'ni yaşatarak, kentteki bazı bakkal ve marketlerde bulunan yaklaşık 1 milyon liralık veresiye borcunu sessizce kapattı. Borçların kapatıldığı marketler arasında yer alan iki esnaf, hem borçlular hem de esnaf için büyük bir rahatlama sağlandığını söyledi.

Antalya'da Ramazan ayı vesilesiyle anlamlı bir sosyal dayanışma örneği hayata geçirildi. Osmanlı döneminden günümüze uzanan ve ihtiyaç sahiplerinin borçlarının gizlice ödendiği Zimem Defteri Geleneği, kentte faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşunun öncülüğünde yeniden canlandırıldı.

Hayırsever iş insanlarının desteğiyle yürütülen çalışmada, mahalle esnafındaki veresiye defterleri tek tek incelendi. İhtiyaç sahibi vatandaşlara ait yaklaşık 1 milyon liralık borç sessizce ödendi. Ödemeleri yapan hayırseverler kimliklerini gizli tuttu. Zimem Defteri Geleneği, Osmanlı döneminde "veren elin alan eli görmemesi" anlayışıyla uygulanıyordu. Günümüzde de aynı hassasiyetle sürdürülen bu iyilik hareketi, hem borçlu vatandaşların yükünü hafifletti hem de mahalle esnafına ekonomik destek sağladı.

"15 kişinin borcu kapatıldı"

Borçların kapatıldığı dükkanlar arasında yer alan market sahibi Erol Çoban, yaşanan dayanışmanın hem borçlu vatandaşlar hem de esnaf için büyük bir moral kaynağı olduğunu belirterek, "20 bin küsur TL borç birikmişti. Bazıları uzun zamandır ödeyemiyordu, bazıları belki de unutmuştu. Toplamda 15 kişinin borcu kapatıldı. Hayırsever arkadaşlar gelip bu borçları kapattılar. Allah kabul etsin. Bu da diğer hayırseverlere örnek olur inşallah. Hem borcunu ödeyemeyenler rahatladı hem de biz esnaf olarak nefes aldık" dedi.

"Ekmek yumurta gibi temel ihtiyaçlara dayanamıyoruz"

Bir başka markette çalışan Vedat Çelik ise, geçen yıl da benzer bir destekle karşılaştıklarını belirterek, "Bu yıl da Ramazan öncesi geldiler, yüksek miktarda borcu olan 9 kişinin toplam 100 bin TL borcunu ödediler. Bu kişiler yaklaşık 1 yıldır parça parça ödeme yapıyordu ama birikti, büyük bir meblağ oldu. Hayırseverler geldi, tamamını kapattı. Bu mahallede muhtaç insanlar var. Elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. İnsanlar ekmek, yumurta gibi temel ihtiyaçlarını almak istediklerinde dayanamıyoruz, veriyoruz. Ama ekmek dışında bir şey istendiğinde fazla gönüllü olamıyoruz. Çünkü biz de zorlanıyoruz. 100 bin lira küçük bir market için çok büyük bir meblağ, bizi de rahatlattılar" diye konuştu.

Hayırsever iş insanları ve dernek temsilcileri, Ramazan ayının paylaşma ve yardımlaşma ruhuna vurgu yaparak, bu tür sosyal sorumluluk projelerinin yaygınlaşmasının önemine dikkat çekti. Antalya'daki bu örnek dayanışma, Zimem Defteri Geleneği'nin toplumsal birlik ve beraberliğe günümüzde de katkı sunduğunu bir kez daha gösterdi.

Kaynak: İHA

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