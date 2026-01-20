07 Asobder 1. Antalya Surf Casting Turnuvası Başladı - Son Dakika
07 Asobder 1. Antalya Surf Casting Turnuvası Başladı

20.01.2026 11:27  Güncelleme: 12:25
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya'da düzenlenen 07 ASOBDER 1. Surf Casting Turnuvası'nı başlatarak amatör balıkçılığın doğa ve turizm üzerindeki önemine dikkat çekti. Etkinlik, deniz ekosisteminin korunmasına yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 07 ASOBDER 1. Antalya Surf Casting Turnuvası'nda oltasını denize atarak yarışmayı başlattı. Uysal, "Amatör balıkçılık, insanların hayatın sıkıntılarından uzaklaştığı, doğayı hissettiği, sportif alanlarda kendilerini geliştirdikleri, Antalya'mızın güzelliklerini yaşadıkları aynı zamanda da turizm aktivitelerine katkı sunan çok değerli bir spor dalı" dedi.

Antalya'da amatör balıkçılar, Sera Otel yanı Haylaz Beach'te düzenlenen 07 ASOBDER 1. Antalya Surf Casting Turnuvası'nda bir araya geldi.  Başkan Uysal, oltasını denize atarak yarışmayı başlattı.

Amatör balıkçılığın yalnızca bir hobi olmanın ötesinde hem doğa sevgisini hem de yaşam zevkini artıran bir spor olduğunu vurgulayan Uysal, şunları kaydetti:

"Yaşam zevki, barış, güzel ilişkiler, turizm ve doğa sevgisi açısından harika bir spor. Amatör balıkçılığı geliştirici kıyılarda doğayı bozmadan bazı tedbirler alabilirsek çok daha güzel olur. İnsanların hayatın sıkıntılarından uzaklaştığı, doğayı hissettiği, sportif alanlarda kendilerini geliştirdikleri, Antalya'mızın güzelliklerini yaşadıkları aynı zamanda da turizm aktivitelerine katkı sunan bu etkinlik çok değerli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bütün yarışmacılara başarılar diliyorum."

Uysal'ın konuşmasının ardından ilk balığın tutulmasıyla heyecan arttı. Amatör olta balıkçıları, Akdeniz'in serin sularında en büyük balığı tutmak için iki gün boyunca kıyasıya mücadele etti.

Muratpaşa Belediyesi'nin ana sponsorluğunda gerçekleşen turnuva, bölgedeki amatör balıkçılık kültürünün gelişmesine katkı sağlarken, deniz ekosisteminin korunmasına yönelik farkındalık oluşturmayı da amaçlıyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Ümit Uysal, Balıkçılık, Muratpaşa, Antalya, Turizm, Güncel, Doğa, Son Dakika

