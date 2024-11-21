Antalya'da 10 Ayda Motosikletli Polisiye Operasyonları: 835 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
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Antalya'da 10 Ayda Motosikletli Polisiye Operasyonları: 835 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Antalya\'da 10 Ayda Motosikletli Polisiye Operasyonları: 835 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Antalya'da Motosikletli Polis Timleri, son 10 ayda gerçekleştirdikleri operasyonlarda 835 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda çalıntı araç ile uyuşturucu madde ele geçirdi. 5 bin 187 aranan şüpheli de yakalandı.

21.11.2024 16:12  Güncelleme: 16:15
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ANTALYA'da Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunus Timleri) tarafından, son 10 ayda gerçekleştirilen çalışmalarda; 835 ruhsatsız tabanca, 34 çalıntı araç ve 202 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Ayrıca uygulamalarda 5 bin 187 aranan şüpheli ve 189 'torbacı' yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri ekiplerinin, 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla il genelinde gerçekleştirdiği son 10 aydaki çalışmalarda, 5 bin 187 aranan kişi, 18 bıçakla yaralama, 9 silahla yaralama, 2 cinayet zanlısı, 3 gasp- yağma ve silahlı soygun, 27 hırsızlık, 2 bin 699 uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanma şüphelisi ve 189 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcısı yakalandı. Ayrıca yapılan aramalarda, 835 ruhsatsız tabanca, 128 ruhsatsız tüfek, 34 çalıntı araç, 202 çalıntı motosiklet, 18 çalıntı bisiklet, 868 bin 52 sentetik kannabinoid (A4), 9 kilo 150 gram esrar, 2 kilo 338 gram eroin, 2 kilo 342 gram metamfetamin, 4 bin 211 sentetik ilaç maddesi ele geçirildi.

Haber-Kamera: ANTALYA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da 10 Ayda Motosikletli Polisiye Operasyonları: 835 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika

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