Antalya'da 12 Kilogram Gümrük Kaçağı Altın Ele Geçirildi, 3 Yabancı Uyruklu Tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'da 12 Kilogram Gümrük Kaçağı Altın Ele Geçirildi, 3 Yabancı Uyruklu Tutuklandı

Antalya\'da 12 Kilogram Gümrük Kaçağı Altın Ele Geçirildi, 3 Yabancı Uyruklu Tutuklandı

Antalya'da düzenlenen operasyonda, yurt dışından hava yoluyla getirilen kaçak ürünlerin tespitine yönelik çalışma sonucunda 33 milyon lira değerinde 12 kilogram gümrük kaçağı altın ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 yabancı uyruklu kişi, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

09.04.2024 18:11  Güncelleme: 18:12
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Antalya'da düzenlenen operasyonda 12 kilogram gümrük kaçağı altın ele geçirildi, gözaltına alınan 3 yabancı uyruklu tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kente yurt dışından hava yoluyla getirilen kaçak ürünlerin tespitine yönelik çalışma yürütüldü.

Antalya Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda 33 milyon lira değerinde 12 kilogram gümrük kaçağı altın ele geçirildi.

Yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Antalya, Suç, Göçmenler, Hukuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da 12 Kilogram Gümrük Kaçağı Altın Ele Geçirildi, 3 Yabancı Uyruklu Tutuklandı - Son Dakika

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