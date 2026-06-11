Antalya'da 12 Yıl Sonra Cinayet Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da 12 Yıl Sonra Cinayet Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi

Antalya\'da 12 Yıl Sonra Cinayet Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi
11.06.2026 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da 12 yıl önceki cinayetle ilgili 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olayın yeniden incelendiği belirtildi.

Antalya'da 12 yıl önce müteahhit Şeref Kocabıyık'ın inşaatının yangın çıkan bekçi kulübesinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar A.H, İ.H, A.H, A.H. ve M.A. Antalya Adliyesi'ne getirildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi kurulmasının ardından, Kepez ilçesinde 25 Kasım 2014'te işlenen cinayetle ilgili dosya da yeniden incelenmişti.

Ekipler, bekçi kulübesinde çıkan yangının ardından ölü bulunan ve iki bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlenen müteahhit Şeref Kocabıyık'ın kaybolan cep telefonunun izini sürmüştü.

Ekipler, telefonun olaydan yaklaşık 4 ay sonra Gaziantep'te kullanılmaya başlandığını tespit etmişti. Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalanarak Antalya'ya getirilmiş, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen R.A'nın ise Suriye'de olduğu belirlenmişti.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Güvenlik, Antalya, Cinayet, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da 12 Yıl Sonra Cinayet Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dervişoğlu: “Öcalan’a özgürlük mitingleri yapacaklarmış, ben de Tandoğan Meydanı’na çıkacağım Dervişoğlu: "Öcalan'a özgürlük mitingleri yapacaklarmış, ben de Tandoğan Meydanı'na çıkacağım
Sanat dünyası Kılıçdaroğlu’na sırtını döndü Bir tepki de Akbayram ailesinden Sanat dünyası Kılıçdaroğlu'na sırtını döndü! Bir tepki de Akbayram ailesinden
Fenerbahçe, Aykut Kocaman’ı cuma günü açıklayacak Fenerbahçe, Aykut Kocaman'ı cuma günü açıklayacak
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetimi, mazbatasını aldı Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetimi, mazbatasını aldı
Kısmetse Olur yarışmacısının Ankara cahilliği pes dedirtti Kısmetse Olur yarışmacısının Ankara cahilliği pes dedirtti
ABD enflasyon verileri açıklandı İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi ABD enflasyon verileri açıklandı! İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi

12:42
CHP’de kazan kaynarken Muharrem İnce’den öneri geldi: Genel başkanı onlar seçsin
CHP'de kazan kaynarken Muharrem İnce'den öneri geldi: Genel başkanı onlar seçsin
12:22
ABD’den kovulan hakem, ülkesinde kahraman gibi karşılandı
ABD'den kovulan hakem, ülkesinde kahraman gibi karşılandı
12:06
Dünya Kupası’nda skandal Antrenmandaki sözler ülkeyi ayağa kaldırdı
Dünya Kupası'nda skandal! Antrenmandaki sözler ülkeyi ayağa kaldırdı
11:52
İki oyuncu, A Milli Takım kampından ayrıldı
İki oyuncu, A Milli Takım kampından ayrıldı
11:42
CHP Sözcüsü Müslim Sarı: Parti Meclisi istifalara rağmen yine de toplanacak
CHP Sözcüsü Müslim Sarı: Parti Meclisi istifalara rağmen yine de toplanacak
11:23
Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker gözaltında
Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 12:55:21. #7.13#
SON DAKİKA: Antalya'da 12 Yıl Sonra Cinayet Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.