Antalya'da 135 Ton Uygunsuz Kömür Şehir Dışına Çıkarıldı - Son Dakika
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Antalya'da 135 Ton Uygunsuz Kömür Şehir Dışına Çıkarıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, hava kalitesini korumak amacıyla gerçekleştirdiği denetimlerde kriterlere uygun olmayan 135 ton kömürü il dışına çıkardı. Ayrıca, denetimlerde 2872 sayılı Çevre Kanunu'na aykırı davrananlara 398 bin TL idari yaptırım uygulandı.

25.12.2024 22:44
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Antalya'da kriterlere uygun olmadığı tespit edilen 135 ton kömür il dışına çıkarıldı

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte, kömür denetimlerini artırdı. Antalya'da hava kalitesinin korunması için titizlikle çalışan Büyükşehir ekipleri, kente giriş yapan 6 bin 567 ton kömürü denetleyerek, kriterlere uymayan 135 ton kömürü şehir dışına çıkarttı.

Büyükşehir Belediyesi, Antalya'da kullanılan yakıtların İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı'nda belirtilen kriterlere uygun olup olmadığını belirlemek için denetimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede, kömür kamyonları, kömür satış yerleri, konutlar, seralar ve katı yakıt satıcılarına yönelik denetimler yapılıyor. Büyükşehir ekipleri ayrıca, kent içinde seyir halinde olan kamyon ve tırları da denetliyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı kontrolündeki Hava Kirliliği Kontrol Merkezi Laboratuvarı'nda kömür kamyonlarından alınan numuneler titizlikle analiz ediliyor.

6 bin 567 ton kömür denetlendi

2024 yılında kent merkezine giriş yapan 231 kamyonda 6 bin 567 ton kömürden numune alınarak inceleme yapıldı. Mahalli Çevre Kurulu tarafından belirlenmiş kriterlere uygun olmayan 135 ton kömür şehir dışına çıkartıldı. Bunun yanı sıra 2872 sayılı Çevre Kanunu, Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve Antalya için düzenlenen İl Mahalli Çevre Kurulu Kararlarına aykırı davranan kurum, kuruluş ve şahıslara da 398 bin TL idari yaptırım kararı uygulandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü yetkilileri, sosyal medya üzerinden satışları yapılan kalorifik değeri düşük korsan kömüre karşı vatandaşları uyararak, uygunluk belgesi olan kömürleri kullanmalarını istedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da 135 Ton Uygunsuz Kömür Şehir Dışına Çıkarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da 135 Ton Uygunsuz Kömür Şehir Dışına Çıkarıldı - Son Dakika
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