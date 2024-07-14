Antalya'da 17 Plaja Mavi Bayrak Asıldı - Son Dakika
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Antalya'da 17 Plaja Mavi Bayrak Asıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Antalya'nın Konyaaltı Sahili'ndeki 17 plaja mavi bayrak asıldığı bildirildi. Antalya, Türkiye'nin en çok mavi bayrağa sahip ili olma özelliğini bu yıl da korudu. Mavi Bayrak projesi kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan 17 halk plajı mavi bayrakla ödüllendirildi. Büyükşehir Belediyesi, deniz ve kıyıların korunması için gerçekleştirdiği çevre yatırımlarıyla plajlarda temizlik, hijyen ve güvenilirlik sağlıyor.

14.07.2024 10:59
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Antalya'nın Konyaaltı Sahili'ndeki 17 plaja mavi bayrak asıldığı bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Antalya'nın, Türkiye'nin en çok mavi bayrağa sahip ili olma özelliğini bu yıl da koruduğu belirtildi.

Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı tarafından Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak projesi kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan 17 halk plajının bu yıl da mavi bayrakla ödüllendirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Büyükşehir Belediyesinin Antalya'nın denizi ve kıyılarının korunması için gerçekleştirdiği çevre yatırımlarıyla aldığı mavi bayrakların dalgalandığı plajlarda yerli ve yabancı vatandaşlar pırıl pırıl denizde kulaç atıyor. Deniz suyunun temizliğini, çevre yönetimine verilen önemi, plajların hijyenini ve güvenilirliğini uluslararası anlamda teyit eden mavi bayrağı 17 ayrı plajında dalgalandıran Büyükşehir Belediyesi, tüm plajlarda duşlardan giyinme kabinlerine kadar her ihtiyaca cevap veriyor."

Açıklamada, Sarısu Halk Plajı ve Sarısu Kadınlar Plajı'ndaki mavi bayrakların, ANET AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Cengiz ve Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü yetkililerince göndere çekildiği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da 17 Plaja Mavi Bayrak Asıldı - Son Dakika

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