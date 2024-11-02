Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir minibüste yapılan aramada 1745 kaçak parfüm ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekibi, Akdeniz Bulvarı sahil bandında şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.
Ekibin minibüste yaptığı aramada 57 farklı markaya ait olduğu belirlenen 1745 kaçak parfüm ele geçirildi.
Şüpheli H.B. gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da 1745 Kaçak Parfüm Ele Geçirildi - Son Dakika
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