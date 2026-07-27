Antalya'da 199 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'da 199 Şüpheli Tutuklandı

Antalya\'da 199 Şüpheli Tutuklandı
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Antalya'da son 1 haftada yapılan denetimlerde 199 şüpheli tutuklandı, 2 bin 85 kişi yakalandı.

Antalya'da polis ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen asayiş uygulama ve denetimlerinde gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 199 şüpheli tutuklandı.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince kent genelinde son bir haftada "kasten öldürme", "kasten yaralama", "yağma", "cinsel suçlar" ve "hırsızlık" başta olmak üzere asayiş olaylarına yönelik kapsamlı çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında 197 bin 265 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yapan ekipler, aralarında çeşitli suçlardan aranan 580 kişinin de bulunduğu 2 bin 85 şüpheliyi yakaladı. Adliyeye sevk edilen bu kişilerden 199'u çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı.

Denetimlerde 49 bin 549 otomobil ve motosikleti inceleyen ekipler, çalıntı, hacizli veya yakalamalı olduğu belirlenen 27 aracı ele geçirdi.

"Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" iddiasıyla 7 kişi hakkında yasal işlem başlatan ekipler, Kabahatler Kanunu kapsamında da 226 kişiye idari para cezası uyguladı.

Kontrollerde ayrıca 421 geçici konaklama tesisi ile 53 araç kiralama firmasını denetleyen polis, mevzuata aykırı hareket eden 8 işletmeye idari yaptırım uyguladı.

Uygulamalarda 27 ateşli silah, 117 fişek ve tüfek kartuşu ile 9 kesici alet de ele geçirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da 199 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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