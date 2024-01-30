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Antalya'da 2.850 kişi gözaltına alındı, 182'si tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'da 2.850 kişi gözaltına alındı, 182'si tutuklandı

Antalya'da polisin düzenlediği operasyonlarda arama kararı bulunan 2.850 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 182'si tutuklandı. Operasyonlarda 65 silah, 220 fişek, hırsızlık malzemeleri, cep telefonları, gıda ve giyim malzemeleri ile 10 bin avro ele geçirildi. Ayrıca aranan 2 otomobil ve 13 motosiklet yakalandı, 4 işletme ve 16 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

Antalya\'da 2.850 kişi gözaltına alındı, 182\'si tutuklandı
30.01.2024 - 16:49,
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Antalya'da haklarında arama kararı bulunan ve polisin düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 2 bin 850 kişiden 182'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şüpheli ve hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda başta "kasten öldürme, kasten yaralama, dolandırıcılık, yağma, kumar, fuhşa teşvik aracılık veya zorlama, hırsızlık" gibi çeşitli suçlardan aranan 2 bin 850 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan bu kişilerden 182'si emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Yapılan çalışmalarda, ruhsatsız 65 silah, 220 fişek ile hırsızlık malzemesi olduğu değerlendirilen 15 bisiklet, 3 cep telefonu, çok sayıda gıda ve giyim malzemesi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin avro ele geçirildi.

Asayiş uygulamalarında aranması bulunan 2 otomobil ile 13 motosiklet yakalanırken, umuma açık işletmelerde yapılan denetimlerde, 4 işletme ve 16 şahsa adli ve idari işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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