Antalya'da 21. Adli Tıp Günleri'nde bağımlılık ve bilirkişilik oturumu yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da 21. Adli Tıp Günleri'nde bağımlılık ve bilirkişilik oturumu yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya\'da 21. Adli Tıp Günleri\'nde bağımlılık ve bilirkişilik oturumu yapıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da 21'incisi düzenlenen Uluslararası Adli Tıp Günleri'nde ilk gün oturumları sona erdi. 40 ülkeden adli tıp başkanları, akademisyenler, yargı mensupları ve uzmanların katıldığı etkinlikte Dünyada Bağımlılık ve Bilirkişilik oturumu gerçekleştirildi; kongre 27 Eylül'de sona erecek.

Antalya'da bu yıl 21'incisi düzenlenen "Uluslararası Adli Tıp Günleri"nde ilk gün oturumları sona erdi.

Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu ve Türkiye'nin yanı sıra 40 ülkeden adli tıp başkanları, akademisyenler, yargı mensupları, ceza hukukçuları, avukatlar ve kriminal uzmanlarının katıldığı "Uluslararası 21. Adli Tıp Günleri"nin ilk gününde açılış töreninin ardından oturumlara geçildi.

Başkanlığını Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Belce ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Doç. Dr. Ahmet Ulutaş'ın yaptığı "Dünyada Bağımlılık ve Bilirkişilik" oturumu gerçekleştirildi.

Oturumda, Avrupa Birliği Uyuşturucu Ajansı (EUDA) Baş Koordinatörü Isabelle Gıraudon, "EUDA Avrupa Uyuşturucu Raporu: Avrupa'da Madde Kullanımına Bağlı Ölümlerdeki Güncel Gelişmeler", Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı TUBİM Şube Müdürü Nuri Güngör, "Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Faaliyetleri: Eğilimler ve Gelişmeler", Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gökhan Umut, "Psikoaktif Madde Kullanımının Suçla İlişkisi ve Ceza Sorumluluğu", Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Yasin Kavla, "Madde Kullanım Bozuklukları ile Şiddet Davranışı - Suç İlişkisi" ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti (YEDAM) Genel Koordinatörü Prof. Dr. Hakan Coşkunol, "Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM) ve Adli Vakaların Rehabilitasyonu" konularında sunumlar yaptılar.

Yargıtay 10. Ceza Dairesi Üyesi, Yüksek Seçim Kurulu Üyesi Nurullah Bodur ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Ana bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çiğdem Karakükcü ise "Adli Toksikoloji ve Bilirkişilik" oturumuna başkanlık yaptılar.

Oturumda, Kore Sungkyunkwan Üniversitesi (SKKU) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Heesun Chung, çevrim içi bağlantıyla "Adli Toksikolojide Cinsiyete Bağlı Farmakokinetik Farklılıklar", Sırbistan Ulusal Adli Tıp Merkezi, ENFSI Uyuşturucu Çalışma Grubu Başkanı Dr. Natasa Radosavljevic Stevanovic, "Uyuşturucuyla Mücadelede Adli Tıp ve Adli Bilimlerin Rolü: Güncel Gelişmeler ve Karşılaşılan Zorluklar", New South Wales Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Demirkol, "Avustralya'da Bağımlılık Tıbbı Alanında Bilirkişilik Uygulamaları", Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas Kurulu Üyesi Doç. Dr. Oya Tanç Yeter, "Psikoaktif Madde Kullanımının Tespit ve Değerlendirme Süreçleri", Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas Kurulu Üyesi Uzm. Dr. Eda Yiğit, "Yeni Nesil Psikoaktif Madde (NPS) Kullanımının Adli Tıp Bakımından Değerlendirilmesi" ve Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu, "Uyuşturucu İmalatı Dosyalarının Adli Tıbbi Değerlendirilmesi" konularında sunum yaptılar.

Kongre, 27 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: AA
Adli TıpAntalyaSağlıkGüncelYargıSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, “Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz“ dedi Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi
Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu
Adana’da 5 büyüklüğünde deprem Adana'da 5 büyüklüğünde deprem
Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti
Kılıçdaroğlu’na ses getirecek İmamoğlu sorusu Tek kelimeyle yanıtladı Kılıçdaroğlu'na ses getirecek İmamoğlu sorusu! Tek kelimeyle yanıtladı
Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay Herkes ağzı açık izledi Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay! Herkes ağzı açık izledi
17:33
Kozinoğlu soruşturmasında tutuklu sayısı 7 oldu
Kozinoğlu soruşturmasında tutuklu sayısı 7 oldu
16:52
Mahkeme kararını verdi: Muhammed Salah’a 6 ay trafikten men cezası
Mahkeme kararını verdi: Muhammed Salah'a 6 ay trafikten men cezası
16:42
Trafik kazası çetesi soruşturmasında kayyum atanan 20 şirket TMSF’ye devredildi
Trafik kazası çetesi soruşturmasında kayyum atanan 20 şirket TMSF'ye devredildi
16:34
3 kişiyi öldüren damattan kan donduran ifade: Yine olsa yine yaparım
3 kişiyi öldüren damattan kan donduran ifade: Yine olsa yine yaparım
16:27
İçişleri Bakanlığı: 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi veya geri alındı
İçişleri Bakanlığı: 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi veya geri alındı
14:44
Afra Saraçoğlu havalimanında gözaltına alındı
Afra Saraçoğlu havalimanında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 18:40:51. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya'da 21. Adli Tıp Günleri'nde bağımlılık ve bilirkişilik oturumu yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement