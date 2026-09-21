Antalya\'da 21. Adli Tıp Günleri\'nde bağımlılık ve bilirkişilik oturumu yapıldı

Antalya'da bu yıl 21'incisi düzenlenen "Uluslararası Adli Tıp Günleri"nde ilk gün oturumları sona erdi.

Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu ve Türkiye'nin yanı sıra 40 ülkeden adli tıp başkanları, akademisyenler, yargı mensupları, ceza hukukçuları, avukatlar ve kriminal uzmanlarının katıldığı "Uluslararası 21. Adli Tıp Günleri"nin ilk gününde açılış töreninin ardından oturumlara geçildi.

Başkanlığını Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Belce ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Doç. Dr. Ahmet Ulutaş'ın yaptığı "Dünyada Bağımlılık ve Bilirkişilik" oturumu gerçekleştirildi.

Oturumda, Avrupa Birliği Uyuşturucu Ajansı (EUDA) Baş Koordinatörü Isabelle Gıraudon, "EUDA Avrupa Uyuşturucu Raporu: Avrupa'da Madde Kullanımına Bağlı Ölümlerdeki Güncel Gelişmeler", Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı TUBİM Şube Müdürü Nuri Güngör, "Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Faaliyetleri: Eğilimler ve Gelişmeler", Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gökhan Umut, "Psikoaktif Madde Kullanımının Suçla İlişkisi ve Ceza Sorumluluğu", Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Yasin Kavla, "Madde Kullanım Bozuklukları ile Şiddet Davranışı - Suç İlişkisi" ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti (YEDAM) Genel Koordinatörü Prof. Dr. Hakan Coşkunol, "Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM) ve Adli Vakaların Rehabilitasyonu" konularında sunumlar yaptılar.

Yargıtay 10. Ceza Dairesi Üyesi, Yüksek Seçim Kurulu Üyesi Nurullah Bodur ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Ana bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çiğdem Karakükcü ise "Adli Toksikoloji ve Bilirkişilik" oturumuna başkanlık yaptılar.

Oturumda, Kore Sungkyunkwan Üniversitesi (SKKU) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Heesun Chung, çevrim içi bağlantıyla "Adli Toksikolojide Cinsiyete Bağlı Farmakokinetik Farklılıklar", Sırbistan Ulusal Adli Tıp Merkezi, ENFSI Uyuşturucu Çalışma Grubu Başkanı Dr. Natasa Radosavljevic Stevanovic, "Uyuşturucuyla Mücadelede Adli Tıp ve Adli Bilimlerin Rolü: Güncel Gelişmeler ve Karşılaşılan Zorluklar", New South Wales Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Demirkol, "Avustralya'da Bağımlılık Tıbbı Alanında Bilirkişilik Uygulamaları", Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas Kurulu Üyesi Doç. Dr. Oya Tanç Yeter, "Psikoaktif Madde Kullanımının Tespit ve Değerlendirme Süreçleri", Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas Kurulu Üyesi Uzm. Dr. Eda Yiğit, "Yeni Nesil Psikoaktif Madde (NPS) Kullanımının Adli Tıp Bakımından Değerlendirilmesi" ve Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu, "Uyuşturucu İmalatı Dosyalarının Adli Tıbbi Değerlendirilmesi" konularında sunum yaptılar.

Kongre, 27 Eylül'de sona erecek.