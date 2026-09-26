Antalya\'da 21. Adli Tıp Günleri\'nde maluliyet ve bilirkişilik oturumları yapıldı

Antalya'da bu yıl 21'incisi düzenlenen "Uluslararası Adli Tıp Günleri"nde altıncı gün oturumları yapıldı.

Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu ve adli tıp başkanları, akademisyenler, yargı mensupları, ceza hukukçuları, avukatlar ile kriminal uzmanlarının katıldığı kongre bugün de devam etti.

Kongrede, başkanlığını Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Üyesi Niyazi Acar ve Haliç Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Okudan'ın yaptığı "Maluliyet ve Bilirkişilik I" başlıklı oturum gerçekleştirildi.

Oturumda, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı Doç. Dr. Seracettin Göktaş "Yargıtay İçtihatları Işığında İş Kazalarında Bilirkişilik Uygulamaları", Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu Üyesi Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Ümran Taşçı Büyükşahan "Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Hesaplamalarında Bilirkişilik ve Etik", SBÜ Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Doç. Dr. Ceprail Şimşek "Meslek Hastalıklarında Bilirkişilik ve İlliyet", Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi Başkan Vekili Prof. Dr. Recep Fedakar "Tıbbi Uygulama Hatalarında Maluliyet Değerlendirmesi", ABD Marshall Üniversitesi Joan C. Edwards Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mohammed Ranavaya "İşyerinde ve Çevrede Toksik Madde Maruziyetlerinin Hastalık ve Arızalar ile İlliyeti" konularında sunumlar yapıldı.

"Maluliyet ve Bilirkişilik II" konulu oturumun başkanlığını Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu ve Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kamil Hakan Doğan yaptı.

Oturumda, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aysun Balseven Odabaşı "Maluliyet Değerlendirmelerinde Bakıcı İhtiyacı Süresinin Belirlenmesi ve Standardizasyonu", Adli Tıp Kurumu 9. İhtisas Kurulu Başkan Vekili Samsun Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. Muhammet Ali Oruç "Maluliyet Değerlendirmelerinde İyileşme Süresinin Belirlenmesi ve Standardizasyonu", Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu Üyesi KSBÜ Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. Ali Güvey "Kulak Burun Boğaz Hastalıklarında Maluliyet Değerlendirmesi", Adli Tıp Kurumu 9. İhtisas Kurulu Üyesi İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. Serkan Bayram "Ortopedi ve Travmatoloji Vakalarında Maluliyet Değerlendirmesi", Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu Üyesi İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Dr. Öğretim Üyesi Esra Biberoğlu Çelik "Göz Hastalıklarında Maluliyet Değerlendirmesi" konusunda bilgilerini paylaştı.

Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, oturumun ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, adil yargılanma hakkı ve maddi gerçeğe ulaşma hakkıyla ilgili Adli Tıp Kurumu'nun işlevinin çok büyük olduğunu söyledi.

Bu yönüyle adli tıpla yargı mensuplarının bir araya gelerek böyle bir kongre yapması, sorunların istişare edilmesi ve çözüm önerilerinde buluşulmasının çok anlamlı olduğunu vurgulayan Köseoğlu, Adli Tıp Kurumu'nun bilirkişi olarak baktığı olaylarda yargının raporları değerlendirmesi, nelerin eksik olduğunu görmesi ve bu yönde ortak noktada buluşulmasının çok anlamlı olduğunu dile getirdi.

Adli Psikiyatri ve Bilirkişilik oturumları yapıldı

"Adli Psikiyatri ve Bilirkişilik I" konulu oturumun başkanlığını ise Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı Mehmet Osmanoğlu ile Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Hasan Ağrıtmış üstlendi.

Bu oturumda, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif İnanıcı "Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda Fizik Muayene Reddi", Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulu Üyesi İstanbul Medeniyet Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. Alperen Bıkmazer "Adli Süreçteki Çocukların Adli Psikiyatrik Değerlendirilmesi", Adli Tıp Kurumu 7. İhtisas Kurulu Uzmanı Kocaeli Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. Nicel Yıldız Silahlı "Dünyada Çocuk İzlem Merkezleri ve Çocuğun Adli Tıbbi Değerlendirilmesi", Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi Uzmanı Öğr. Gör. Dr. Tuncay Sandıkçı "Bağımlı Ebeveynlerde Velayet Değerlendirmesi", Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Can Korkarer "Yargıtay 9. Ceza Dairesi Uygulamaları ve Güncel Sorunlar" konularında sunum yaptı.

Kongrede, başkanlığını Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi Uzmanı FSMVÜ Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sefa Saygılı ve Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu Üyesi (2003-2026) Doç. Dr. Fatma Nuray Cansunar'ın yaptığı "Adli Psikiyatri ve Bilirkişilik II" başlıklı oturuma geçildi.

Oturumda, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Uzmanı İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Prof. Dr. Mahmut Koca, "Akıl Hastalığının Belirlenmesi ve Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirlerindeki Son Gelişmeler", Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi Başkanı KSÜ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Abdullah Yıldırım "Bağımlılığın Eşlik Ettiği Adli Psikiyatri Vakalarında Ceza Sorumluluğunun Değerlendirilmesi", İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Gökhan Oral "Dünyada Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastaneleri ve Bilirkişilik", Adli Tıp Kurumu 10. İhtisas Kurulu Üyesi Doç. Dr. Hasan Gökçay "Türkiye'de Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastaneleri ve Adli Psikiyatri Servislerinin Organizasyon Yapısı ve İşleyişi", ABD Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniği Uyku Departmanı Doç. Dr. Ümit Haluk Yeşilkaya da çevrimiçi olarak "Bağımlılığın Nörobiyolojisi ve Güncel Gelişmeler" konularında sunum gerçekleştirdi.

Kongre, 27 Eylül'de sona erecek.