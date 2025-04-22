Antalya'da 23 Nisan Coşkusu: Türk Yıldızları ve Mustafa Sandal Konseri

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Türk Yıldızları Konyaaltı Sahili'nde gösteri yapacak, Mustafa Sandal ise Cumhuriyet Meydanı'nda sevenleriyle buluşacak.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Antalya'da da coşkuyla kutlanıyor. Antalyalı çocuklar için müzik ve dans gösterileri, yarışmalar ve birçok renkli etkinliğin düzenlendiği 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Uçurtma Festivali ile başlayan kutlama programı, bayram günü zirveye ulaşacak.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan kutlama programı çerçevesinde 23 Nisan Çarşamba günü saat 18.00'de Antalya Valiliği iş birliğiyle Konyaaltı Sahili'nde Türk Yıldızları gösterisi gerçekleştirilecek.

Kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı'nda saat 21.00'de düzenlenecek Mustafa Sandal konseriyle büyük coşkuya dönüşecek.

Mattia Ahmet Minguzzi adına anlamlı turnuva

Geçen aylarda uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren Mattia Ahmet Minguzzi anısına düzenlenecek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Futbol Turnuvası da Atatürk Parkı içerisinde bulunan sahada 13.00'te başlayacak.

Turnuvada; 2016 ve 2017 doğumlu çocuklardan oluşan 12 takım mücadele edecek. 23 Nisan Çarşamba günü Antalya Büyükşehir Belediyesi Oyuncak Müzesi'nde 14.00-16.00 saatleri arasında Çocuk Bayramı Şenliği düzenlenecek. Jonglör, Çizgi Film Kahramanları ve palyaçonun yanı sıra Görkem konseri ile çocuklar ve aileleri keyifli bir gün yaşayacak.

Ücretsiz ulaşım

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu ulaşım araçlarının ücretsiz yolcu taşıması kararı aldı. Belediyenin resmi plakalı otobüsleri, ANTRAY ve nostalji tramvayı vatandaşların kutlamalara rahat ulaşım sağlamaları ve bayramı coşkuyla kutlamaları için ücretsiz hizmet verecek.