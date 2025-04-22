Antalya'da 23 Nisan İçin Temsili Çocuk Meclisi Toplandı

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Genel Kurul Toplantısı'nda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak 7-12 yaş arası çocuklar bir araya geldi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla oluşturduğu Temsili Çocuk Meclisi, Büyükşehir Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda bir araya geldi. Meclis sıralarına ellerinde Türk bayraklarıyla oturan Antalyalı çocuklar, daha güzel bir kent ve dünya için yapılabilecek çalışmaları masaya yatırdı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i temsilen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Cemil Böcek, çocuk meclisinde bir konuşma yaptı. Başkan Böcek'in selam ve sevgilerini çocuklara ileten Cemil Böcek, "Sizleri bugün Büyükşehir Belediyemizde ağırlamaktan çok mutluyuz. Egemenliği kayıtsız şartsız milletine emanet etmiş bir Ata'nın çocukları olarak sizlerle gurur duyuyoruz. Umuyorum bu masalarda bir gün sizler olursunuz ülkemiz için çok kıymetli kararlar alırsınız ve geleceğimize şekil verirsiniz. Hepinizin bayramını kutlarım" dedi.

60 kişiden oluşan Çocuk Meclisi, Antalya'nın ve ülkenin geleceğini şekillendirmeye yönelik tavsiye kararları aldı, hayallerini paylaştı. Öğrenci Atlas Toşur başkanlığında toplanan mecliste, tek tek söz alan çocuklar taleplerini sıraladı. Mecliste ayrıca Antalya'ya kazandırılması için gündeme alınan 'Umut Yeşertiyoruz' isimli proje oy birliğiyle kabul edildi. Proje kapsamında doğayı korumak ve geleceğe yeşil bir miras bırakmak amacıyla öğrenciler tarafından fidan dikimi etkinliği gerçekleştirilecek.

Temsili Çocuk Meclisi Başkanı Atlas Toşur, toplantıda şöyle konuştu:

"Bu güzel günü bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı, minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Bugün bizleri burada ağırlayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür ediyorum. 23 Nisan sadece bir bayram değil, Atatürk'ün biz çocuklara gösterdiği sevgi, güven ve kıymetli hediyedir. Biz çocuklar barış dolu, adil, özgür ve mutlu bir dünya istiyoruz. Sesimiz duyulsun geleceğimiz için söz sahibi olmak istiyoruz çünkü biz bugünlerin umudu geleceğin mimarlarıyız. Hayal kurmak ve soru sormak bizim en büyük gücümüzdür istersek her şeyi başarabiliriz çünkü biz birlikte güçlüyüz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."

Meclis toplantısının sonunda çocuklara Başkan Böcek'in bayram hediyeleri verildi.