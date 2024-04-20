Antalya'da 23 Nisan Satranç Turnuvası Başladı

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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Satranç İl Temsilciliği iş birliği ile gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 15'inci Geleneksel Satranç Turnuvası başladı.

Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvası'na 7-12 yaş grubunda 12 farklı kategoride toplam 873 sporcu katılım sağladı. Çeşitli kategorilerde mücadele ederek bir üst tura çıkmayı hedefleyen sporcular, çekişmeli mücadeleler sergiliyor. Kategorilerinde ilk 3 dereceyi elde eden sporculara kupa ve para ödülü, ilk 10 dereceyi elde eden sporculara madalya ve çeşitli ödüller verilecek. Turnuva kapsamında 5-6 yaş grubu için özel olarak düzenlenen turnuvaya da 327 minik katılım sağladı.

TÜRKİYE'DE İLK

Antalya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Türkiye'de ilk kez 15 yıldır aralıksız bir satranç turnuvasının düzenlendiğine dikkat çeken Türkiye Satranç Federasyonu Antalya İl Temsilcisi Osman Akdoğan, "Miniklerle birlikte toplamda 1200 çocuğumuz yarışmamıza katılım sağladı. Bugün hava şartlarına rağmen iyi bir katılım oldu. Satranca olan bu ilgi bizleri son derece memnun ediyor. Büyükşehir Belediyemize bizlere vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkürlerimizi sunuyorum. Bu faaliyetlerimizin sürdürülebilir olması son derece önemli. Türkiye'de 15 yıldır aralıksız devam edebilen ulusal bir düzeyde satranç turnuvası yok. Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan haftasında turnuvamızı en iyi şekilde gerçekleştiriyoruz" dedi.