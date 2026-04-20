Antalyalı Çocuklar, Üç Gün Boyunca Renkli Etkinliklerle Buluştu

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen "23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Uçurtma Festivali" üç gün boyunca renkli etkinliklerle çocukları ağırladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası 23 Nisan Çocuk ve Uçurtma Festivali çocuklara dolu dolu bir bayram yaşattı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlamaları için dünyanın dört bir yanından Antalya'ya gelen çocuklar Sevgi Korteji düzenledi. Cam Piramit Kral Yolu'nda gerçekleştirilen Sevgi Korteji, renkli görüntüler oluşturdu.

Çocuklardan ülkelerine özgü dans gösterileri

Kortejin ardından çocuklar, Cam Piramit Amfi Sahne'de geleneksel dans gösterileri sergiledi. Ülkelerine özgü renkli kıyafetler giyen minik misafirler, geleneksel dans ve müzik performanslarıyla etkinliklere ayrı bir neşe kattı. Festival kapsamında Estonya, Litvanya, Polonya, Ukrayna, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Tayland, Azerbaycan ve Türkiye'den 12 grup ve 300'e yakın çocuk yer aldı.

Gökyüzü uçurtmalarla renklendi

Kutlamaların üçüncü gününde çocuklar birbirinden renkli ve eğlenceli etkinliklerle buluştu. Binlerce Antalyalı, çocuklarıyla birlikte şişme oyun parkları, yüz boyama ve baskı atölyesi, meslek atölyeleri, çocuk oyun alanlarında gün boyu eğlenceli anlar yaşadı. Uçurtmalarıyla gökyüzünü renklendiren çocuklar, aileleriyle birlikte uçurtma uçurmanın keyfini çıkardı.

Satranç Turnuvası'nda madalyalar verildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu ile birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen 17'nci Satranç Turnuvası sona erdi. 7-12 yaş grubu öğrencilerin mücadele ettiği satranç turnuvasının şampiyonları kupalarını ve madalyalarını aldı. Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen turnuva üç gün boyunca devam etti. Turnuvada 7-12 yaş çocuklar toplam 12 kategoride mücadele etti.

Toplam 800 çocuğun katılımıyla gerçekleşen turnuvada 7 yaş genel kategorisinde Gültekin Furkan, 7 yaş kızlar kategorisinde İdil Gökarslan Hanzade birinciliği kazandı. 8 yaş genel kategorisinde Uras Karakuş, 8 yaş kızlar kategorisinde ise Beril Keskin birinciliği elde etti. 9 yaş genelde Demir Doğan, kızlarda Ece Belis, 10 yaş genelde Yiğit Şimşek, kızlarda Zeynep Çoban birinci sırada yer aldı. 11 yaş genelde Yusuf Selim Taşlıçay, 11 yaş kızlarda Meriç Akgün, 12 yaş genelde Batın Akçay, 12 yaş kızlarda Sare Amine Tunç şampiyonluğa ulaşan isimler oldu.