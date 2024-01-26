Antalya\'da 233 hükümlü yakalandı, 540 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'da düzenlenen operasyonlarda haklarında hapis cezası bulunan 233 hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kent merkezi ve ilçelerde emniyet ve asayişin sağlanması, huzur ve güvenin tesisi için çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 233 hükümlü yakalanarak işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Öte yandan, farklı suçlardan aranan 540 şüpheli de gözaltına alındı.