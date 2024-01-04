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Antalya'da 250 Yıllık Tarihi Metruk Konak Yangında Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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Antalya'da 250 Yıllık Tarihi Metruk Konak Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Antalya'da, Muratpaşa ilçesinde bulunan 250 yıllık tarihi metruk konak yangında kullanılamaz hale geldi. Konaktan yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Konak, yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ise polis ekipleri tarafından inceleniyor.

Antalya\'da 250 Yıllık Tarihi Metruk Konak Yangında Kullanılamaz Hale Geldi
04.01.2024 - 21:14,
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ANTALYA'da 250 yıllık tarihi metruk konak yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi 421 sokak üzerinde bulunan kullanılmayan 2 katlı tarihi konakta çıktı. Konaktan alevlerin ve dumanların yükseldiğini görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Konak, yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi.

Balbey Mahalle Muhtarı Abdullah Uyaroğlu, konağın 250 yıllık geçmişinin olduğunu ve yıkımının planlandığını ifade etti. Uyaroğlu, "Konak uzun süredir kullanılmıyordu. Balbey, kentte Kaleiçi bölgesinden sonra ilk yerleşim yeri olan mahallelerden bir tanesi. Bu şeklide çok sayıda kullanılmayan konak var. Bu konaklara izinsiz giren insanlar geceyi burada geçiriyor. Bazen de yangına neden oluyorlar" dedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için polis ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
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