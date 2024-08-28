Antalya'da 30 Ağustos Futbol Zafer Kupası Açıldı - Son Dakika
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Antalya'da 30 Ağustos Futbol Zafer Kupası Açıldı

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 30 Ağustos Futbol Zafer Kupası'nın açılış seremonisinde konuştu. 11 ve 12 yaş grubu 28 amatör futbol takımının mücadele edeceği turnuva, Uğur Mumcu Stadı'nda gerçekleştirildi.

28.08.2024 10:10  Güncelleme: 10:22
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(ANTALYA) - Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "30 Ağustos Futbol Zafer Kupası" açılış seremonisinde, "Bize ilham kaynağı olan o muhteşem zafer hala gelecekle ilgili olarak bizi yönlendiriyor" diye konuştu.

Muratpaşa Belediyesi ev sahipliğinde 11 ve 12 yaş grubu 28 amatör futbol takımının mücadele edeceği 30 Ağustos Futbol Zafer Kupası'nın açılış seremonisi, Uğur Mumcu Stadı'nda yapıldı. Açılışta Başkan Uysal'ın yanı sıra Antalya Amatör Spor Federasyon Başkanı Metin Bulut, Türkiye Faal Hakemler Derneği Temsilcileri, kulüp hocaları ve çok sayıda veli yer aldı.

"Sağlıklı Muratpaşa" hareketi, spor okulları ve altyapı yatırımlarıyla Muratpaşa'da spora ve sporcuya her daim destek verdiklerini dile getiren Başkan Uysal, Türkiye'nin her mahallesine spor salonu yapılması gerektiğini söyledi. Bunun için yerel ve merkezi hükümetin iş birliği içinde siyaset üstü bir yaklaşıma sahip olması gerektiğini dile getiren Uysal, şöyle konuştu:

"Bize ilham kaynağı olan o muhteşem zafer hala gelecekle ilgili olarak bizi yönlendiriyor. Çok ciddi sporcular yetiştirebiliriz. Memleketimizin bir spor politikası olmuş olur. Böyle bir hayalim var çünkü spor zamanı disipline edebilmeyi öğretiyor. Çocuklarımızı daha dikkatini toplayabilir, daha çalışkan, daha verimli, daha intizamlı yapıyor, daha sağlıklı yapıyor, daha ufku açık yapıyor, daha centilmen, daha demokratik davranış geliştirmesini sağlıyor, yeniliklere açık yapıyor, sağlığını koruyor, kötü alışkanlıklardan koruyor. Hem yetişkinler için hem çocuklar için altın yumurtlayan tavuk. 50 yaşını geçen insanlarımızın büyük bir kısmının tansiyon, şeker hastası olduğu Türkiye'mizde en ihtiyacımız olan şeylerden bir tanesi bu."

Konuşmaların ardından Uysal'ın başlama düdüğüyle kupanın ilk maçı oynandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya'da 30 Ağustos Futbol Zafer Kupası Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da 30 Ağustos Futbol Zafer Kupası Açıldı - Son Dakika
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