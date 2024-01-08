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Antalya'da 30. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı tanıtıldı - Son Dakika
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Antalya'da 30. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı tanıtıldı

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ (ANFAŞ) tarafından düzenlenecek olan 30. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı'nın tanıtım toplantısı yapıldı. Fuarın ihracata ve Antalya'nın tanıtımına büyük katkı sağlayacağı belirtildi.

Antalya\'da 30. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı tanıtıldı
08.01.2024 - 23:04,  Güncelleme: 23:09
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Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ (ANFAŞ) tarafından 6-9 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek 30. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas (Food Product 2024) Fuarı'nın tanıtım toplantısı yapıldı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odasının (ATSO) toplantı salonundaki törenin açılışında konuşan ANFAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bıdı, fuarların ihracatın görünmeyen kapısı olduğunu, şehrin tanıtımına ve ekonomisine katkısının çok büyük olduğunu söyledi.

Antalya'nın ilerleyen tarihlerde birçok fuara daha ev sahipliğini yapacağını belirten Bıdı,"Tüm dünyayı buraya davet ettik, bu fuarlar bizim değil Antalya'nın. Antalya'yı tüm dünyaya tanıtıp alıcıyla satıcıyı bir araya getiriyoruz." dedi.

ATSO Başkanı Ali Bahar da Antalya'nın geliştirmeye açık birçok yönünün olduğunu, şikayet etmeden çok çalışmaları gerektiğini belirtti.

Türkiye ve dünyadan sektör profesyonellerini bir araya getirecek olan Food Product 2024'ün tanıtım toplantısına, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİK) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere ile sektör temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA
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Antalya, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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