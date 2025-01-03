Antalya\'da 4.5 Büyüklüğünde Deprem: Olumsuz Durum Yok

Güncel

OLUMSUZ BİR DURUM YOK

AFAD'dan Antalya'nın Alanya ilçesi merkezli 4.5 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Deprem sonrası an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.