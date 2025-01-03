OLUMSUZ BİR DURUM YOK
AFAD'dan Antalya'nın Alanya ilçesi merkezli 4.5 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Deprem sonrası an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da 4.5 Büyüklüğünde Deprem: Olumsuz Durum Yok - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?