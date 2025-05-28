Antalya'da 748 Aranan Şüpheli Yakalandı

Antalya'da narkotik suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 748 aranan şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkiye genelinde narkotik suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan veya hükümlü 748 kişi yakalandı.
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