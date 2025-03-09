Antalya'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Coşkuyla Kutlandı

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü etkinliklerle kutladı. Kadınların gününü özel kılmak amacıyla düzenlenen programda, müzik ve dans gösterileri, resim sergileri ve konserler vardı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikler kapsamında Kadın Dayanışma Merkezi önünde renkli bir etkinlik yapıldı. Kadınların gününü özel kılmak amacıyla hazırlanan programda, el emeği ürünlerin satışa sunulduğu bir stand kuruldu. Takı, aksesuar ve örgü gibi birbirinden değerli el emeği ürünler, kadınlar tarafından büyük ilgi gördü. Etkinlikler kapsamında düzenlenen müzik ve dans gösterileri, katılımcıların eğlenceli vakit geçirmesini sağladı. Kadınlar, özellikle zumba etkinliğine katılarak hem eğlendi hem de keyifli bir gün geçirdi.

Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Ahmet Muhtar Kızıltan Kültür Merkezi iş birliğiyle Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bir fotoğraf sergisine ev sahipliği yaptı. "Cumhuriyet'in Öncü Kadınları" isimli sergi, Cumhuriyet tarihine damga vuran kadınların hayat hikayelerini fotoğraflarla anlatarak, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinin tarihine ışık tutuyor. Sergide, Sevgi Soysal, Türkan Saylan, Remziye Hisar, Cahide Sonku, Halet Çambel, Afife Jale, Melek Celal ve Nezihe Muhiddin gibi Cumhuriyet'in öncü kadınlarının yaşamları ve başarıları resimlerle anlatılıyor.

Aksu Şarkıları Konseri büyük beğeni topladı

Günün en dikkat çeken etkinliklerinden biri de kadınlar için düzenlenen Sezen Aksu Şarkıları Konseri oldu. Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda, düzenlenen konser büyük ilgi gördü. Şef Umut Özdiken yönetiminde gerçekleşen konserde, piyanoda Hasan Özer Özbay, solistler Elif Eda Saraçlar, Hale Ciğer ve Sılay Erman sahne aldı. Sezen Aksu'nun şarkılarının seslendirildiği etkinlikte, salonu dolduran izleyiciler şarkılara eşlik ederek keyifli bir akşam yaşadı.

Kadınlara özel 15 bin çiçek dağıtıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak amacıyla 15 bin adet çiçek dağıttı. Karaalioğlu Parkı önünde yapılan etkinlikte, çiçeklerini alan kadınlar bu jest karşısında memnuniyetlerini dile getirdi.

8 Mart etkinlikleri kapsamında kadınların mücadele ve edayanışma ruhuna ithafen 2024 yılı Altın Portakal Film Festivali'nin En İyi Film Ödülü sahibi Mukadderat filminin de özel gösterimi yapıldı. Gazipaşa Kültür Merkezi'nde gerçekleşen film gösterimi ilgiyle izlendi.