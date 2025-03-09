Antalya'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Coşkuyla Kutlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü çeşitli etkinliklerle kutladı. Renkli müzik ve dans gösterileri, resim sergileri ve özel konserlerin yanı sıra, kadınlara 15 bin çiçek dağıtıldı.

09.03.2025 13:26  Güncelleme: 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü etkinliklerle kutladı. Kadınların gününü özel kılmak amacıyla düzenlenen programda, müzik ve dans gösterileri, resim sergileri ve konserler vardı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikler kapsamında Kadın Dayanışma Merkezi önünde renkli bir etkinlik yapıldı. Kadınların gününü özel kılmak amacıyla hazırlanan programda, el emeği ürünlerin satışa sunulduğu bir stand kuruldu. Takı, aksesuar ve örgü gibi birbirinden değerli el emeği ürünler, kadınlar tarafından büyük ilgi gördü. Etkinlikler kapsamında düzenlenen müzik ve dans gösterileri, katılımcıların eğlenceli vakit geçirmesini sağladı. Kadınlar, özellikle zumba etkinliğine katılarak hem eğlendi hem de keyifli bir gün geçirdi.

Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Ahmet Muhtar Kızıltan Kültür Merkezi iş birliğiyle Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bir fotoğraf sergisine ev sahipliği yaptı. "Cumhuriyet'in Öncü Kadınları" isimli sergi, Cumhuriyet tarihine damga vuran kadınların hayat hikayelerini fotoğraflarla anlatarak, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinin tarihine ışık tutuyor. Sergide, Sevgi Soysal, Türkan Saylan, Remziye Hisar, Cahide Sonku, Halet Çambel, Afife Jale, Melek Celal ve Nezihe Muhiddin gibi Cumhuriyet'in öncü kadınlarının yaşamları ve başarıları resimlerle anlatılıyor.

Aksu Şarkıları Konseri büyük beğeni topladı

Günün en dikkat çeken etkinliklerinden biri de kadınlar için düzenlenen Sezen Aksu Şarkıları Konseri oldu. Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda, düzenlenen konser büyük ilgi gördü. Şef Umut Özdiken yönetiminde gerçekleşen konserde, piyanoda Hasan Özer Özbay, solistler Elif Eda Saraçlar, Hale Ciğer ve Sılay Erman sahne aldı. Sezen Aksu'nun şarkılarının seslendirildiği etkinlikte, salonu dolduran izleyiciler şarkılara eşlik ederek keyifli bir akşam yaşadı.

Kadınlara özel 15 bin çiçek dağıtıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak amacıyla 15 bin adet çiçek dağıttı. Karaalioğlu Parkı önünde yapılan etkinlikte, çiçeklerini alan kadınlar bu jest karşısında memnuniyetlerini dile getirdi.

8 Mart etkinlikleri kapsamında kadınların mücadele ve edayanışma ruhuna ithafen 2024 yılı Altın Portakal Film Festivali'nin En İyi Film Ödülü sahibi Mukadderat filminin de özel gösterimi yapıldı. Gazipaşa Kültür Merkezi'nde gerçekleşen film gösterimi ilgiyle izlendi.

Kaynak: ANKA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Kadınlar Günü, Kültür Sanat, Antalya, Emekçi, 8 Mart, Güncel, Kadın, Müzik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar
Ece Gürel’in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı Ece Gürel'in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı
Suriye’deki son durumu bizzat Şara anlattı Esad amacına ulaşamadı Suriye'deki son durumu bizzat Şara anlattı! Esad amacına ulaşamadı
ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu
Kararsızlar Partisi kuruluyor Gürsel Tekin’den ilk açıklama Kararsızlar Partisi kuruluyor! Gürsel Tekin'den ilk açıklama
Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi
Bakanlık yüzlerce personel alacak Bakanlık yüzlerce personel alacak
Robot süpürgeyi, satın aldığı mağazanın önünde paramparça etti Robot süpürgeyi, satın aldığı mağazanın önünde paramparça etti
Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç
Ronaldo’nun ’’Çok çirkinsin’’ dediği ’’Adanalı Ronaldo’dan’’ cevap geldi Ronaldo'nun ''Çok çirkinsin'' dediği ''Adanalı Ronaldo'dan'' cevap geldi
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya tepki yağıyor Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya tepki yağıyor
Metro seferlerine 8 Mart engeli, bazı istasyonlar kapatıldı Metro seferlerine 8 Mart engeli, bazı istasyonlar kapatıldı
Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
8 Mart Kadınlar Günü’nde CHP’li başkandan skandal: Şunu dışarı atalım 8 Mart Kadınlar Günü'nde CHP'li başkandan skandal: Şunu dışarı atalım

18:17 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar
17:53 Ece Gürel’in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı Ece Gürel'in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı
17:08 Suriye’deki son durumu bizzat Şara anlattı Esad amacına ulaşamadı Suriye'deki son durumu bizzat Şara anlattı! Esad amacına ulaşamadı
15:27 ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu
15:11 Kararsızlar Partisi kuruluyor Gürsel Tekin’den ilk açıklama Kararsızlar Partisi kuruluyor! Gürsel Tekin'den ilk açıklama
10:51 Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi
10:51 Bakanlık yüzlerce personel alacak Bakanlık yüzlerce personel alacak
10:40 Robot süpürgeyi, satın aldığı mağazanın önünde paramparça etti Robot süpürgeyi, satın aldığı mağazanın önünde paramparça etti
10:17 Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç
09:55 Ronaldo’nun ’’Çok çirkinsin’’ dediği ’’Adanalı Ronaldo’dan’’ cevap geldi Ronaldo'nun ''Çok çirkinsin'' dediği ''Adanalı Ronaldo'dan'' cevap geldi
09:48 Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya tepki yağıyor Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya tepki yağıyor
09:41 Metro seferlerine 8 Mart engeli, bazı istasyonlar kapatıldı Metro seferlerine 8 Mart engeli, bazı istasyonlar kapatıldı
09:26 Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
09:22 8 Mart Kadınlar Günü’nde CHP’li başkandan skandal: Şunu dışarı atalım 8 Mart Kadınlar Günü'nde CHP'li başkandan skandal: Şunu dışarı atalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2025 18:34:47. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.