Antalya'da 9. Yöreler Renkler Festivali

Antalya'da 7. Yöreler Renkler Festivali, 6-14 Eylül'de Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda yapılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 9'uncusu düzenlenecek festivalde, Antalya'da yerleşik yabancıların kurduğu dernekler de yer alacak.

Bir hafta boyunca sürecek etkinliklerde dernekler, şehirlerinin yemeklerini, halk danslarını, müziklerini, el sanatlarını, doğal ve tarihi güzelliklerini ziyaretçilere tanıtacak.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kent sakinlerini festivale davet etti.

Festivalin özel anlam ifade ettiğini belirten Uysal, "Yöreler Renkler Festivali, kentimizin kültürel zenginliğini, birlik ve beraberliğini yansıtan çok özel bir etkinlik. Her yıl olduğu gibi bu yıl da meydanımızı, dünyanın ve ülkemizin dört bir yanından gelen renklerle donatacağız." ifadelerini kullandı.