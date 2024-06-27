Antalya'da Aksu Çayı Kenarındaki İzinsiz Yapılar Kaldırılacak - Son Dakika
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Antalya'da Aksu Çayı Kenarındaki İzinsiz Yapılar Kaldırılacak

Aksu Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Aksu çayı kenarında görüntü ve çevre kirliliğine neden olan izinsiz yapıların kaldırılacağı belirtildi. Ahşap ve çelik iskeleler, prefabrik yapılar, konteynerler ve yüzen restoranlar gibi kaçak yapılar, Aksu Kaymakamlığının talimatı doğrultusunda 8 Temmuz'da yıkılacak.

27.06.2024 16:25
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Antalya'da Aksu Belediyesi tarafından, Aksu çayı kenarında görüntü ve çevre kirliğine neden olan izinsiz yapıların kaldırılacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Aksu çayı kenarında, görüntü ve çevre kirliliğine neden olan, ahşap ve çelik iskeleler, prefabrik, konteyner, yüzen restoran ve benzeri tarzı kaçak yapıların Aksu Kaymakamlığının 24.06.2024 tarih ve 12442 sayılı yazısı doğrultusunda kaldırılacağı belirtildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, DSİ 13. Bölge Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Aksu Destek Tim Komutanlığı ve Aksu Kaymakamlığının, kaçak ve izinsiz durumdaki yapıların kaldırılması için talepte bulunduğu ifade edildi.

Aksu Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünce kaçak yapılara 8 Temmuz'da yıkım işlemi yapılacağına dair tebligat gönderdiği aktarıldı.

Kaynak: AA

Aksu Belediyesi, Antalya, Emlak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Aksu Çayı Kenarındaki İzinsiz Yapılar Kaldırılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Aksu Çayı Kenarındaki İzinsiz Yapılar Kaldırılacak - Son Dakika
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