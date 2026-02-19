Antalya'da Anestezi Teknikeri Ölü Bulundu - Son Dakika
Son Dakika Logo

Antalya'da Anestezi Teknikeri Ölü Bulundu

Antalya\'da Anestezi Teknikeri Ölü Bulundu
19.02.2026 14:31
Gece nöbetinden sonra haber alınamayan anestezi teknikerinin arabasında yaşamını yitirdiği belirlendi.

ANTALYA'da gece nöbetinden çıktıktan sonra haber alınamayan anestezi teknikeri Hüseyin Buhan (33), otoparktaki otomobilinde ölü bulundu.

Olay, saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi'ndeki Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkında meydana geldi. Hastanede görevli anestezi teknikeri Hüseyin Buhan'dan gece nöbetinden sonra haber alınamadı. Telefona çıkmayınca şüphelenen mesai arkadaşları, Buhan'ın aracının bulunduğu otoparka gitti. Arkadaşları, Buhan'ı aracın içinde hareketsiz gördü. Kontrolde, Buhan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

'ÖLDÜ MÜ, SÖYLESENİZ'

Haberi alarak olay yerine gelen Buhan'ın eşi, fenalık geçirdi. Yere oturarak ağlayan kadın, "Ne oldu, öldü mü? Söylesenize" dedi. Polis, kadını sakinleştirmeye çalıştı. İncelemenin ardından Buhan'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ayrıca araçtaki incelemede; anestezi uygulamalarında kullanılan 'propofol' maddesine rastlandığı bildirildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya'da Anestezi Teknikeri Ölü Bulundu - Son Dakika

SON DAKİKA: Antalya'da Anestezi Teknikeri Ölü Bulundu - Son Dakika
