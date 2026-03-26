Antalya'da Araç Yangını ve Kediyi Kurtarma
Antalya'da Araç Yangını ve Kediyi Kurtarma

26.03.2026 13:20
Otomobilinde yangın çıkan Salih Türk, kedisini son anda kurtardı. Araç kullanılamaz hale geldi.

ANTALYA'da seyir halindeyken duman çıkan otomobilinin motor kısmını kontrol eden Salih Türk (55), alevlerin bir anda kapladığı araçtaki kedisini son anda kurtardı.

Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi Çamlık Caddesi'nde saat 11.00 sıralarında, hareket halindeki Salih Türk yönetimindeki 07 SG 189 plakalı otomobilin motor kısmından duman yükseldi. Araçtan inip kaputu açan Türk, akünün kutup başlarını söktüğü sırada bir anda otomobili alevler kapladı. Türk, veterinere götürmek için yanında bulunan Siyam cinsi kedisini, son anda kurtarıp, araçtan çıkardı. İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyeciler alevleri söndürdü, tamamen yanan otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

'CAN SAĞLIĞI OLSUN'

Aracının yanışını üzüntüyle izlediğini belirten Salih Türk, "Aracımı durdurarak kontrol etmek istedim. Akünün kutup başlarını sökerek çıkardım. Yangın söndürücüyle alevleri söndürmek istedim ancak dumandan dolayı müdahale edemedim. Araç bir anda alev aldı. Evden çıktım, kedimi veterinere götürüyordum. Kedimi de son anda kurtardım. Kedim de çok şükür iyi, şu anda bir sıkıntı yok. Zarar oluştu ama can sağlığı olsun" dedi. Yangının çıkış nedeni, yapılacak incelemeden sonra belirlenecek.

Kaynak: DHA

Hayvanlar, Güvenlik, Antalya, Güncel, Son Dakika

Advertisement
