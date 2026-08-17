Antalya'da Asayiş Uygulaması: 1819 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da Asayiş Uygulaması: 1819 Şüpheli Yakalandı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polis, son haftada yapılan denetimlerde 1819 şüpheli yakaladı, 206 kişi tutuklandı.

Antalya'da polis ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında, çeşitli suçlardan 1819 şüpheli yakalandı, adli makamlara sevk edilen 206 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son bir haftada yapılan uygulama ve denetimlerde 196 bin 620 kişinin sorgulaması yapıldı. Aranan 439 kişinin de aralarında bulunduğu 1819 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 206 kişi tutuklandı.

Ekiplerce 46 bin 954 otomobil ve motosiklet incelendi, çalıntı, hacizli veya yakalama kaydı bulunan 21 otomobil ve motosiklet ele geçirildi.

Kabahatler Kanunu kapsamında 185 kişiye idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde ayrıca 137 geçici konaklama yeri ile 83 kiralık araç firması kontrol edildi. 4 işletme ve 1 firmaya idari yaptırım kararı uygulandı.

Çalışmalarda 44 ateşli silah, 398 fişek ve tüfek kartuşu ile 5 kesici alet ele geçirildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Antalya, Güncel, Asayiş, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Asayiş Uygulaması: 1819 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elazığ’da ’sarı yengeç örümceği’ görüntülendi Elazığ'da 'sarı yengeç örümceği' görüntülendi
Komşu yanıyor: Salamina Adası alevlere teslim Komşu yanıyor: Salamina Adası alevlere teslim
AK Parti’ye geçen Aydın Milletvekili Ömer Karakaş kararının nedenini açıkladı AK Parti’ye geçen Aydın Milletvekili Ömer Karakaş kararının nedenini açıkladı
18 yıl -hapis yiyen Taner Tolga Tarlacı’dan cezaevinde akılalmaz iddia: Kurtulmak için Musk ve Trump’a ulaştım 18 yıl -hapis yiyen Taner Tolga Tarlacı'dan cezaevinde akılalmaz iddia: Kurtulmak için Musk ve Trump'a ulaştım
Arda Turan’ın takımı Shakhtar Donetsk’e yan bakılmıyor Yine yendiler Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk'e yan bakılmıyor! Yine yendiler
Ronaldo’dan kötü haber Emekli olacağı tarihi verdi Ronaldo'dan kötü haber! Emekli olacağı tarihi verdi

15:42
Alihan Kuriş’ten gıda deviyle ilgili büyük çelişki Yüzde 5 dedi, yüzde 37,5 çıktı
Alihan Kuriş’ten gıda deviyle ilgili büyük çelişki! Yüzde 5 dedi, yüzde 37,5 çıktı
15:31
Tarık Mengüç’ün patoloji sonucu belli oldu
Tarık Mengüç'ün patoloji sonucu belli oldu
15:10
Trump’tan Umman’a açık tehdit: Önümüze çıkarlarsa fena halde bombalarız
Trump’tan Umman’a açık tehdit: Önümüze çıkarlarsa fena halde bombalarız
14:51
Süleymancıların liderine soruşturmadaki ’en ağır’ iddia soruldu: İftiradır, hayal ürünüdür
Süleymancıların liderine soruşturmadaki 'en ağır' iddia soruldu: İftiradır, hayal ürünüdür
14:40
Küçük çocuğa formasını çıkarttıran Şenel Akdemir sessizliğini bozdu
Küçük çocuğa formasını çıkarttıran Şenel Akdemir sessizliğini bozdu
14:18
İzmir Menderes’teki olaylı başkanvekilliği seçiminde kazanan belli oldu
İzmir Menderes'teki olaylı başkanvekilliği seçiminde kazanan belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2026 18:29:19. #7.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Asayiş Uygulaması: 1819 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.