Antalya\'da aşırı yağış sonrası meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybetti

Antalya'da gece yarısı başlayan sağanak yağışlar sel felaketine dönüştü. Kepez'deki Gazi Bulvarı'nda bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'nde bir otomobilin içindeHalil Yıldız (47) isimli vatandaşın cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi. Sağanağın sele dönmesi sonrasında eğitime 1 gün ara verilen kentte Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Acil işleri olmayan vatandaşlarımızın evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum" uyarısında bulunmuştu.
Antalya'da gece yarısı başlayıp, sel dönüşen sağanak ölüme yol açtı. Kepez ilçesinde Gazi Bulvarı'nda bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'ndeki bir otomobilde, Halil Yıldız (47) isimli vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı. Diğer yandan İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, sel bölgesindeki çalışmaları yönetmek üzere Antalya'ya geldi.
Antalya'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle kent merkezindeki 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildi. Yağışın yol açtığı su birikintileri ve sel nedeniyle birçok ev, iş yeri ve araç zarar gördü. Antalyaspor kafilesi de hava şartları nedeniyle planlanan havalimanına inemedi. Yaşanan felaket sonrası açıklama yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Acil işleri olmayan vatandaşlarımızın evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum. Önemli olan can kaybının olmaması. İnşallah can kaybı olmadan bu sel afetini, el birliğiyle bunun da üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.
Sağanak sonrası, şiddetli akan Düden Şelalesi'nin rengi de kahverengiye döndü. Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinden denize dökülen şelalede, tersten gelen rüzgar şelale sularını deniz yerine karaya savurdu. Şelalenin denizle buluştuğu noktaya gelenler, çamur gibi akan suyu görünce şaşkınlık yaşadı. Çamurlu su deniz üzerinde de kahverengi tabaka oluşturdu.
Kent merkezinde akşam etkili olmaya başlayan sağanak, gece şiddetini artırdı. Yoğun yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar ve araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Kırsal kesimlerdeki bazı mahallerde ev ve iş yerlerini su bastı. Kent merkezindeki bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda aksama yaşandı.
Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle 5 merkez ilçemizde Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa'da eğitim kurumlarımızda Hıfzıssıhha kararı gereğince 13.02.2024 Salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 merkez ilçemizde kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Antalyaspor kafilesini taşıyan uçak şiddetli yağış nedeniyle Antalya Havalimanı yerine Gazipaşa Havalimanı'na indi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Samsunspor maçı dönüşü kafilemizi taşıyan uçak Antalya'daki olumsuz hava şartları nedeniyle Alanya Gazipaşa Havalimanı'na inmek zorunda kalmıştır. Kafilemiz, Gazipaşa'dan kara yolu ile Antalya'ya dönecektir." bilgisi verildi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, olumsuzluklara anında müdahale ettiklerini belirterek, "Dün akşam saatlerinde başlayan ve daha sonra şiddetini artıran, bugüne kadar görülmemiş bir yağış. Metrekareye 300 kilogramın üzerinde yağış düştü. İtfaiye ve ASAT dahil 1450 personelimiz, 290 aracımızla beraber yağışa müdahale ediyoruz. 900'ün üzerinde araçtan vatandaşımızı tahliye ettik. Şimdi de evlerde ve binalarda tahliye işlemleri yapılmaktadır. Antalya Valiliği, AFAD, ilçe belediyeleri, tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte elimizden geleni yapıyoruz" dedi.
Can kaybının olmadığını belirten Böcek, "Gece gündüz demeden ekip arkadaşlarımızla beraber yağış sürecinde görevimizin başındayız. Telefonlarımız açık, gereğini yapacağız. Antalya'mıza, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Acil işleri olmayan vatandaşlarımızın evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum. Önemli olan can kaybının olmaması. İnşallah can kaybı olmadan bu sel afetini, el birliğiyle bunun da üstesinden geleceğiz. Meteoroloji'nin uyarıları sonrası tedbirlerimizi almıştık. Başta itfaiyemiz olmak üzere bütün arkadaşlarımızı hazırdı" diye konuştu.
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