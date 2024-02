Antalya\'da aşırı yağış sonrası meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybetti

Güncel

Antalya'da gece yarısı başlayan sağanak yağışlar sel felaketine dönüştü. Kepez'deki Gazi Bulvarı'nda bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'nde bir otomobilin içindeHalil Yıldız (47) isimli vatandaşın cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi. Sağanağın sele dönmesi sonrasında eğitime 1 gün ara verilen kentte Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Acil işleri olmayan vatandaşlarımızın evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum" uyarısında bulunmuştu.

SELDE 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Antalya'da gece yarısı başlayıp, sel dönüşen sağanak ölüme yol açtı. Kepez ilçesinde Gazi Bulvarı'nda bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'ndeki bir otomobilde, Halil Yıldız (47) isimli vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı. Diğer yandan İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, sel bölgesindeki çalışmaları yönetmek üzere Antalya'ya geldi.

"ACİL İŞLERİ OLMAYAN DIŞARIYA ÇIKMASIN"

Antalya'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle kent merkezindeki 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildi. Yağışın yol açtığı su birikintileri ve sel nedeniyle birçok ev, iş yeri ve araç zarar gördü. Antalyaspor kafilesi de hava şartları nedeniyle planlanan havalimanına inemedi. Yaşanan felaket sonrası açıklama yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Acil işleri olmayan vatandaşlarımızın evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum. Önemli olan can kaybının olmaması. İnşallah can kaybı olmadan bu sel afetini, el birliğiyle bunun da üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.

ŞELALE KAHVERENGİ AKTI

Sağanak sonrası, şiddetli akan Düden Şelalesi'nin rengi de kahverengiye döndü. Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinden denize dökülen şelalede, tersten gelen rüzgar şelale sularını deniz yerine karaya savurdu. Şelalenin denizle buluştuğu noktaya gelenler, çamur gibi akan suyu görünce şaşkınlık yaşadı. Çamurlu su deniz üzerinde de kahverengi tabaka oluşturdu.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Kent merkezinde akşam etkili olmaya başlayan sağanak, gece şiddetini artırdı. Yoğun yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar ve araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Kırsal kesimlerdeki bazı mahallerde ev ve iş yerlerini su bastı. Kent merkezindeki bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda aksama yaşandı.

ANTALYA VALİLİĞİ: 5 İLÇEDE EĞİTİME 1 GÜN SÜREYLE ARA VERİLDİ

Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle 5 merkez ilçemizde Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa'da eğitim kurumlarımızda Hıfzıssıhha kararı gereğince 13.02.2024 Salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 merkez ilçemizde kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

ANTALYASPOR KAFİLESİ PLANLANAN HAVALİMANINA İNEMEDİ

Antalyaspor kafilesini taşıyan uçak şiddetli yağış nedeniyle Antalya Havalimanı yerine Gazipaşa Havalimanı'na indi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Samsunspor maçı dönüşü kafilemizi taşıyan uçak Antalya'daki olumsuz hava şartları nedeniyle Alanya Gazipaşa Havalimanı'na inmek zorunda kalmıştır. Kafilemiz, Gazipaşa'dan kara yolu ile Antalya'ya dönecektir." bilgisi verildi.

"BUGÜNE KADAR GÖRÜLMEMİŞ BİR YAĞIŞ"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, olumsuzluklara anında müdahale ettiklerini belirterek, "Dün akşam saatlerinde başlayan ve daha sonra şiddetini artıran, bugüne kadar görülmemiş bir yağış. Metrekareye 300 kilogramın üzerinde yağış düştü. İtfaiye ve ASAT dahil 1450 personelimiz, 290 aracımızla beraber yağışa müdahale ediyoruz. 900'ün üzerinde araçtan vatandaşımızı tahliye ettik. Şimdi de evlerde ve binalarda tahliye işlemleri yapılmaktadır. Antalya Valiliği, AFAD, ilçe belediyeleri, tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

"EVLERİNDEN ÇIKMASINLAR"

Can kaybının olmadığını belirten Böcek, "Gece gündüz demeden ekip arkadaşlarımızla beraber yağış sürecinde görevimizin başındayız. Telefonlarımız açık, gereğini yapacağız. Antalya'mıza, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Acil işleri olmayan vatandaşlarımızın evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum. Önemli olan can kaybının olmaması. İnşallah can kaybı olmadan bu sel afetini, el birliğiyle bunun da üstesinden geleceğiz. Meteoroloji'nin uyarıları sonrası tedbirlerimizi almıştık. Başta itfaiyemiz olmak üzere bütün arkadaşlarımızı hazırdı" diye konuştu.