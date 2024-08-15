Antalya'da Aslan Balığı Yakalama Yarışması Düzenlenecek - Son Dakika
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Antalya'da Aslan Balığı Yakalama Yarışması Düzenlenecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan '4. Yabancı ve İstilacı Tür Aslan Balığı Yakalama Yarışması ve Tadım Etkinliği' 18 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Etkinlik, aslan balığı hakkında bilinçlendirme çalışmalarını desteklemeyi ve balığın ekonomik olarak değerlendirilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

15.08.2024 13:54
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Antalya'da aslan balığı yakalama yarışması düzenleneceği bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "4. Yabancı ve İstilacı Tür Aslan Balığı Yakalama Yarışması ve Tadım Etkinliği"nin 18 Ağustos'ta Konyaaltı Varyant Ekdağ Tesisi önünde gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, aslan balığı hakkında bilinçlendirme çalışmalarını destekleyen etkinlikle balığın ekonomik olarak değerlendirilmesine de katkı sağlanmasının amaçlandığı kaydedildi.

Etkinliğe kayıtların devam ettiği bildirildi.

Kızıldeniz'den Süveyş Kanalı yoluyla Akdeniz'e ulaşan ve deniz ekosistemine ciddi zararlar veren aslan balığı, bulunduğu ortamdaki yerleşik türlere zarar vererek deniz ekosisteminde dengesizliklere yol açıyor.

Kaynak: AA

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