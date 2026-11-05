Antalya'da ATİB başkanlığına Murat Barçın seçildi, liste oy birliğiyle onaylandı

Antalya Alternatif Turizm Etkinlikleri ve İşletmeleri Birliği Derneğinde (ATİB) başkanlığa Murat Barçın seçildi.

Derneğin yeni yönetimini belirlemek amacıyla Muratpaşa ilçesinde düzenlenen olağan genel kurulda, Barçın'ın listesi oy birliğiyle göreve getirildi.

Listede, Adnan Doğukan Ak, Haydar Culfa, Süleyman Yüce ve Tolga Özgüven yer aldı.

Genel kurulda ayrıca, derneğin yeni dönem çalışma programı, sektörel gelişime yönelik proje hedefleri ve alternatif turizm işletmelerinin ihtiyaçları değerlendirildi.

Barçın, konuşmasında, yeni görevinin kendisi için büyük bir onur ve sorumluluk olduğunu belirtti.

Antalya'nın alternatif turizm potansiyelini daha ileriye taşımayı hedeflediklerini ifade eden Barçın, sektörün ortak ihtiyaçlarına çözüm üretmek ve dernek üyeleri arasındaki işbirliğini güçlendirmek için çalışacaklarını kaydetti.

Alternatif turizmin, kentin turizm çeşitliliğini ve ekonomik gücünü destekleyen önemli bir alan olduğunu vurgulayan Barçın, bu potansiyeli ileriye taşıyacaklarını bildirdi.

Barçın, derneğin kurumsal yapısını güçlendirmeyi ve sektörümüzün gelişimine katkı sunmayı hedeflediklerini ifade ederek, yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.